Garmin Việt Nam cùng cộng đồng yêu thể thao trồng 1.000 cây xanh

Các thành viên của Garmin Việt Nam và JOY Foundation trong buổi trồng cây tại Núi Ông

Hoạt động nằm trong định hướng của Garmin nhằm khuyến khích lối sống khỏe gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và gìn giữ những không gian thiên nhiên phục vụ các hoạt động ngoài trời.

Garmin hiện có hơn 560.000 người dùng tại Việt Nam, cùng hệ sinh thái cộng đồng gồm Garmin Run Club, Garmin Trail Club và Garmin Cycling Club. Thông qua chương trình, doanh nghiệp mong muốn lan tỏa tinh thần vận động gắn với trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên.

Theo Garmin, mỗi bước chạy, chuyến đạp xe hay hành trình trekking sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi những cung đường, cánh rừng và không gian thiên nhiên được gìn giữ cho hiện tại và các thế hệ mai sau.

Đồng hành cùng Garmin là JOY Foundation, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phục hồi rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Với chuyên môn về lựa chọn cây bản địa, kỹ thuật trồng và xây dựng kế hoạch chăm sóc dài hạn, JOY Foundation góp phần bảo đảm chương trình không chỉ dừng lại ở việc trồng cây mà còn hướng tới phục hồi hệ sinh thái bền vững.

Giám đốc Khu vực Garmin Việt Nam, cho biết Garmin tin rằng một cộng đồng khỏe mạnh chỉ có thể phát triển trên nền tảng của một môi trường khỏe mạnh.

“Khi cộng đồng Garmin tại Việt Nam ngày càng lớn mạnh, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng để mỗi trải nghiệm ngoài trời không chỉ giúp mỗi người tốt hơn hôm nay mà còn góp phần gìn giữ những không gian thiên nhiên cho ngày mai”, ông Ivan Lai chia sẻ.

KIM THANH