Gia Lai: Làm rõ vụ bé gái gần 3 tuổi tử vong khi điều trị tại bệnh viện

Ngày 13-10, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đang chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Bồng Sơn tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ việc bé gái 34 tháng tuổi tử vong khi điều trị tại bệnh viện.

Theo báo cáo của BVĐK khu vực Bồng Sơn (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), lúc 8 giờ 32 phút ngày 12-10, người nhà đưa bệnh nhi T.N.T.D. nhập viện do sốt cao, ho có đàm kéo dài 4 ngày.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: DIỆP BẢO

Bệnh nhi được chẩn đoán viêm tiểu phế quản cấp, hạ sốt và chuyển Khoa Nhi theo dõi, điều trị. Đến 9 giờ 9 phút, khoảng 4 phút sau khi tiêm thuốc tại Khoa Nhi, bệnh nhi xuất hiện đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh, giảm oxy máu. Bệnh viện triển khai cấp cứu, huy động bác sĩ hồi sức hỗ trợ và chuyển bệnh nhi đến Khoa Hồi sức. Đến 11 giờ 55 phút cùng ngày, bệnh nhi tử vong.

Trước sự việc đau lòng, gia đình bệnh nhi đăng tải thông tin lên mạng xã hội, bày tỏ bức xúc và yêu cầu bệnh viện giải thích: Nhân viên y tế đã hỏi ý kiến gia đình trước khi tiêm thuốc hay chưa? Bệnh viện có biện pháp phòng ngừa sốc thuốc khi tiêm cho bệnh nhi hay không?

Người nhà bày tỏ bức xúc, yêu cầu bệnh viện làm rõ sự việc. Ảnh chụp lại từ clip

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Gia Lai chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tổ chức kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định nhằm đánh giá quá trình tiếp nhận, xử trí, chẩn đoán, điều trị và xác định nguyên nhân vụ việc. Sở yêu cầu bệnh viện phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Chiều 12-10, công an đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, tiến hành khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân bệnh nhi T.N.T.D. tử vong. Thi thể bệnh nhi đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

NGỌC OAI