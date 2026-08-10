Gia Lai: 29 mũi thi công Dự án thành phần 3, tuyến Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Ngày 10-8, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, các nhà thầu đang tập trung thi công Dự án thành phần 3 thuộc Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Thi công Dự án thành phần 3, tuyến Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: HỮU PHÚC

Dự án thành phần 3 đang triển khai 29 mũi thi công thuộc 2 gói thầu xây lắp. Cụ thể, gói thầu XL01, đoạn Km90+000 đến Km105+000, đang triển khai 12 mũi, tập trung đào đắp nền đường, bóc phong hóa, làm đường công vụ, vận chuyển đất, thi công cầu, cọc khoan nhồi và bãi đúc dầm.

Công nhân thi công Dự án thành phần 3, tuyến Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gói thầu XL02, đoạn Km105+000 đến Km125+000, triển khai 17 mũi, tập trung đào đắp nền đường, đường gom, hệ thống thoát nước, hầm chui, gia cố mái taluy, thi công cầu và đúc cấu kiện.

Đến nay, khối lượng thi công Dự án thành phần 3 đạt gần 10%. Về giải phóng mặt bằng, các đơn vị đã phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trên 34km trong tổng chiều dài của dự án, đạt 98,4%.

Dự án thành phần 3, tuyến Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Gia Lai làm chủ đầu tư, có chiều dài khoảng 35km, từ Km90+000 - Km125+000.

HỮU PHÚC