Gia Lai phát huy mô hình kiến tạo không gian số

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Công an tỉnh phát huy mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”, huy động câu lạc bộ và mạng lưới KOL lan tỏa thông tin tích cực, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, con người và điểm đến Gia Lai để thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

Ngành du lịch Gia Lai được tăng cường quảng bá để thu hút du khách

Công an tỉnh phối hợp các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin chính thống, định hướng tuyên truyền, đồng thời phát hiện, xử lý thông tin giả, sai lệch, quảng cáo thiếu minh bạch, nội dung phản cảm, lừa đảo du lịch...

UBND tỉnh yêu cầu hoạt động truyền thông có trọng tâm, xác định rõ đối tượng, thông điệp và sản phẩm cụ thể. Công an tỉnh phối hợp Sở VH-TT-DL và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình hoạt động “Câu lạc bộ niềm tin số năm 2027” theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Sở VH-TT-DL được giao thống nhất nội dung tuyên truyền, tập trung quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực, sản phẩm, điểm đến và con người Gia Lai. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí theo nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy định và phù hợp khả năng cân đối ngân sách.

Các sở, ngành chủ động phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời, tránh thiếu thông tin chính thống, phân tán nội dung tuyên truyền, ảnh hưởng hiệu quả quảng bá chung.

XUÂN HUYÊN