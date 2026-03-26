Giá vé máy bay có thể tăng từ tháng 4

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu bay nội địa từ 1-4 trong thời gian ngắn, với mục tiêu chia sẻ khó khăn giữa doanh nghiệp và hành khách, đồng thời duy trì ổn định hoạt động vận tải hàng không.

Chiều 26-3, Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về kế hoạch khai thác vận tải hàng không trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu Jet A-1.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, với diễn biến căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt chiến sự tại khu vực Trung Đông, giá nhiên liệu Jet A-1 bình quân tháng 3 xoay quanh 190-200 USD/thùng, đặc biệt mức phụ thu vật lý tăng mạnh trên 30 USD/thùng. Cùng với đó, chi phí lọc dầu, bảo hiểm rủi ro chiến tranh và sự khan hiếm cục bộ khi các nhà máy lọc dầu khu vực cắt giảm công suất đã khiến tổng chi phí cho nhiên liệu hàng không tăng mạnh và dự báo sẽ tiếp tục giữ ở mức cao.

Trước bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, nhiều khả năng giá vé máy bay sẽ tăng từ tháng 4

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện tại các doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, đa dạng hóa nguồn cung phù hợp cùng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cơ quan nhà nước qua các kênh trao đổi, ngoại giao các cấp.

Các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu hàng không cam kết đáp ứng được cho hoạt động khai thác đến trung tuần tháng 4-2026. Sau thời điểm này, lượng nhiên liệu Jet A-1 chưa thể bảo đảm và nhiều khả năng sẽ phải nhập/mua với giá rất cao...

Trước tình hình hiện tại và những diễn biến sắp tới, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền về giải pháp cấp bách để hỗ trợ hoạt động khai thác hàng không trước diễn biến bất lợi từ giá nhiên liệu Jet A-1.

Trong đó, cho phép áp dụng cơ chế phụ thu nhiên liệu hàng không đối với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản (xác định ngoài mức giá tối đa quy định), với các mức điều chỉnh linh hoạt theo giá nhiên liệu Jet A-1; xem xét gia hạn thời gian áp dụng thuế nhập khẩu 0%, giảm thuế bảo vệ môi trường từ 1.500 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít với nhiên liệu Jet A-1; giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với nhiên liệu bay Jet A-1 để giúp các doanh nghiệp giảm bớt áp lực dòng tiền khi phải ứng nộp thuế VAT trước rồi mới thực hiện hồ sơ hoàn thuế theo kỳ.

