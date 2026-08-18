Hà Tĩnh: Thi công trở lại đoạn đê biển dang dở nhiều năm

Theo các công nhân đang thi công, đoạn đê này dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 10-2026, phục vụ phòng chống thiên tai, ngăn triều cường, xâm nhập mặn, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân đi lại.
Trước đó, Báo SGGP ngày 18-2-2025 đăng bài “Vướng mặt bằng, dự án đê Tả Nghèn dang dở” phản ánh dự án Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn có tổng mức đầu tư hơn 182 tỷ đồng, gồm 2 tuyến đê, trong đó đoạn qua xã Lộc Hà do vướng mặt bằng nên mới được san lấp tạm rồi dừng thi công gây khó khăn cho người dân khi đi lại. Khi thủy triều dâng hoặc có mưa lớn, đoạn đê dang dở thường bị ngập sâu, chia cắt.