Hà Tĩnh: Thi công trở lại đoạn đê biển dang dở nhiều năm

Ngày 17-8, ghi nhận của PV Báo SGGP, sau khi các vướng mắc về giải phóng mặt bằng được tháo gỡ, chủ đầu tư và nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc, phương tiện, tập kết vật tư để đẩy nhanh thi công đoạn đê biển dài khoảng 130m tại xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), vốn bỏ dang dở nhiều năm qua.

Sau nhiều năm bỏ dang dở, đoạn đê biển qua xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh được thi công trở lại (ẢNH: DƯƠNG QUANG)

Theo các công nhân đang thi công, đoạn đê này dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 10-2026, phục vụ phòng chống thiên tai, ngăn triều cường, xâm nhập mặn, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Trước đó, Báo SGGP ngày 18-2-2025 đăng bài “Vướng mặt bằng, dự án đê Tả Nghèn dang dở” phản ánh dự án Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn có tổng mức đầu tư hơn 182 tỷ đồng, gồm 2 tuyến đê, trong đó đoạn qua xã Lộc Hà do vướng mặt bằng nên mới được san lấp tạm rồi dừng thi công gây khó khăn cho người dân khi đi lại. Khi thủy triều dâng hoặc có mưa lớn, đoạn đê dang dở thường bị ngập sâu, chia cắt.

DƯƠNG QUANG