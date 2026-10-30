Hai trực thăng va chạm ở Mỹ, 3 người thiệt mạng

Kênh CNN đưa tin 3 người thiệt mạng sau khi hai máy bay trực thăng va chạm giữa không trung ở gần một sân bay ở Tây Bắc bang Oregon, Mỹ chiều 29-10 (giờ địa phương).

Lực lượng an ninh triển khai hoạt động tại địa điểm xảy ra tai nạn ở khu vực gần sân bay thành phố McMinnville, bang Oregon, Mỹ. Ảnh: KGW

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Yamhill, các đội cứu hộ đã tìm thấy hai chiếc trực thăng bị rơi ở một cánh đồng gần sân bay thành phố McMinnville, bang Oregon.

Một chiếc trực thăng chở hai người, trong đó một nạn nhân đã được xác định danh tính là Maddie Aasbo, 22 tuổi, huấn luyện viên bay. Người còn lại học viên phi công đến từ Anh. Phi công của chiếc trực thăng còn lại là Tyler Sturdevant, 38 tuổi, đến từ thành phố Newberg, bang Oregon.

Theo Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA), hai máy bay trong vụ tai nạn là dòng máy bay trực thăng Robinson R-22 và Airbus AS350. Công ty Jerry Trimble Helicopters, chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo phi công trực thăng và cho thuê trực thăng, là đơn vị vận hành một trong hai chiếc trực thăng gặp nạn.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ đang tiến hành điều tra vụ việc.

MINH CHÂU