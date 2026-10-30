Hợp tác EU - Canada ngày càng chặt chẽ

Trong hai ngày 29 và 30-10, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Canada diễn ra tại TP Montreal, Canada với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Canada Mark Carney.

Theo Kênh Global News (Canada), lãnh đạo các nước châu Âu đến Montreal với mong muốn đẩy nhanh hoạt động trao đổi thương mại, trong đó có việc thông qua một thỏa thuận thương mại kỹ thuật số.

Năm 2024, Canada đã xuất khẩu gần 15 tỷ USD dịch vụ kỹ thuật số sang EU và cơ hội phát triển hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Một mục tiêu khác là làm sâu sắc hơn nữa các mối liên kết chiến lược nhằm bảo đảm nguồn cung khoáng sản quý hiếm mà châu Âu cần để thực hiện thành công quá trình chuyển đổi sang các công nghệ mới. Những nguồn khoáng sản như lithium, colbalt.. rất dồi dào ở Canada.

Văn phòng Thủ tướng Canada ngày 25-10 khẳng định rằng cơ hội hợp tác giữa hai bên là rất rõ ràng. EU mang đến sức mạnh thị trường, chiều sâu nghiên cứu và năng lực sản xuất. Canada có nguồn năng lượng dồi dào, khoáng sản quan trọng, năng lực hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và lượng tử.

Việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa EU và Canada được khởi động từ năm 2025 cũng nằm trong chương trình nghị sự lần này. Theo Kênh Euronews (Pháp), có một điểm vướng mắc duy nhất trước hội nghị là cách gọi mối quan hệ giữa EU và Canada trong tuyên bố chung giữa hai bên.

EU ban đầu định dùng cụm từ “thành viên liên kết” khi nói về Canada. Tuy nhiên, sau khi Đức phản đối và Canada cũng muốn dùng cụm từ “liên minh vì tương lai” hơn, EU đã thay thế bằng cụm từ “quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn”.

Hội nghị thượng đỉnh tại Montreal là dịp để Canada và châu Âu tăng cường quan hệ, tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Mỹ trong bối cảnh trật tự thế giới đang thay đổi. Việc cả Brussels và Ottawa cùng thận trọng cho thấy hai bên muốn gửi đi thông điệp rằng việc xích lại gần nhau không phải nhằm để chống lại Washington.

MINH CHÂU