Nga ủng hộ khôi phục quan hệ với các nước châu Âu

Ngày 29-10 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow ủng hộ các bước đi nhằm khôi phục quan hệ với các nước châu Âu, đồng thời cảnh báo một cuộc xung đột trực tiếp sẽ không có bên chiến thắng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi 2026. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn Interfax, tuyên bố được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trước giới truyền thông sau hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi 2026 tại Moscow. Tổng thống Nga cho biết, nước này sẵn sàng đối phó khả năng xảy ra xung đột với châu Âu, nhưng không mong muốn điều đó.

Tổng thống Vladimir Putin đánh giá tích cực việc Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã chủ động tiến hành cuộc điện đàm trực tiếp với Điện Kremlin trong tuần này.

Động thái kết nối của hai nhà lãnh đạo Bắc Âu diễn ra bất chấp những luồng ý kiến chỉ trích từ một số nước châu Âu cho rằng việc tiếp xúc với Moscow là đi ngược lại lập trường chung của khối.

Bên cạnh các vấn đề ngoại giao, Tổng thống Nga nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tự do lưu thông hàng hải trên biển Baltic. Ông Vladimir Putin cảnh báo các biện pháp hạn chế hay cản trở liên lạc hàng hải tại biển Baltic có thể dẫn đến tình huống tương tự tại vịnh Ba Tư hoặc eo biển Hormuz kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát hồi tháng 2.

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