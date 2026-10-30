Thời sự thế giới sáng 30-10: WHO công bố 7 ứng viên tranh cử chức Tổng Giám đốc

Những thông tin đáng chú ý trên thế giới sáng 30-10 xoay quanh cuộc đua chọn Tổng Giám đốc WHO nhiệm kỳ mới, Pháp siết an ninh trước nguy cơ bạo loạn, rơi trực thăng EUFOR tại Bosnia và Herzegovina...

Trụ sở Tổ chức Y tế thế giới tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: TMORATA/CC BY 4.0.

WHO công bố 7 ứng viên tranh cử chức Tổng Giám đốc

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố 7 ứng viên do các quốc gia thành viên đề cử cho chức Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2027-2032, thay ông Tedros Adhanom Ghebreyesus khi ông kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 8-2027.

Các ứng viên sẽ trình bày chương trình hành động tại diễn đàn được tổ chức ở Geneva ngày 18 và 19-11, phát trực tuyến trên website của WHO. Đầu năm 2027, Hội đồng Chấp hành WHO sẽ chọn danh sách rút gọn gồm 5 người, phỏng vấn và đề cử tối đa 3 ứng viên cho Đại hội đồng Y tế thế giới xem xét. Đại hội đồng Y tế thế giới khóa 80 dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới bằng bỏ phiếu kín vào tháng 5-2027. Người được chọn sẽ nhậm chức ngày 16-8-2027.

Danh sách gồm bà Hanan Mohammed Al-Kuwari do Qatar đề cử; bà Hanan Balkhy do Saudi Arabia đề cử; ông Hans Henri P. Kluge do Bỉ đề cử; bà María P. Neira do Tây Ban Nha đề cử; ông Budi Gunadi Sadikin do Indonesia đề cử; bà Li Song do Trung Quốc đề cử và ông Gevorg Tamamyan do Botswana đề cử. Theo quy định WHO, ứng viên không nhất thiết mang quốc tịch của nước đề cử.

Rơi trực thăng tại Bosnia làm 4 người thiệt mạng, 11 người bị thương

Bộ Quốc phòng Italy xác nhận 4 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ trực thăng quân sự CH-47 Chinook của Italy rơi gần thị trấn Brčko, miền Bắc Bosnia và Herzegovina, chiều 29-10 (giờ địa phương).

Máy bay gặp nạn tại làng Gorice, khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ trong khuôn khổ sứ mệnh gìn giữ hòa bình EUFOR Althea của Liên minh châu Âu. Trên trực thăng có 15 người. 4 nạn nhân thiệt mạng gồm các quân nhân thuộc Lục quân Italy và Lực lượng quân sự tình nguyện Hội Chữ thập đỏ Italy.

Trực thăng EUFOR rơi gần thị trấn Brčko. Ảnh: KLIX.BA

Theo EUFOR, không có dân thường thương vong, cũng không có thiệt hại đối với tài sản dân sự.

Binance điều tra sự cố an ninh, hơn 2,38 tỷ USD tài sản số bị phong tỏa

Hai công ty phát hành stablecoin là Tether và Circle đã phong tỏa hơn 2,38 tỷ USD tài sản số có liên quan đến sự cố an ninh tại sàn giao dịch Binance. Tether đã chặn gần 1,57 tỷ USD dưới dạng USDT, còn Circle phong tỏa hơn 800 triệu USD dưới dạng USDC.

Trước đó, Binance thông báo đang khẩn trương rà soát thông tin về “một sự cố an ninh tiềm tàng”, khẳng định tài sản người dùng vẫn an toàn và cảnh báo khách hàng đề phòng các đường link, tin nhắn hoặc yêu cầu cung cấp thông tin không chính thức. Ông Changpeng Zhao, nhà đồng sáng lập Binance, nhận định vụ việc “có dấu hiệu là một cuộc tấn công mạng”.

Tính đến sáng 30-10, Binance chưa xác nhận đã bị tấn công, chưa công bố nguyên nhân hoặc quy mô thiệt hại. Tờ The Wall Street Journal dẫn lời giới phân tích cho biết, lượng tài sản có thể đã bị rút trái phép vượt 2 tỷ USD.

Pháp huy động 70.000 cảnh sát và hiến binh đối phó nguy cơ bạo loạn

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết, khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được triển khai trên toàn quốc trong ngày 31-10, khi các cuộc biểu tình xã hội diễn ra trùng lễ Halloween.

Xe phun nước của cảnh sát được triển khai tại Nancy, Pháp, ngày 24-10. ﻿Ảnh: FLORIAN CUNY/CC BY-SA 4.0.

Ông Nuñez nhận định đây là ngày có nguy cơ rất cao xảy ra rối loạn trật tự công cộng. Bộ Nội vụ Pháp phát hiện nhiều lời kêu gọi tụ tập, bạo lực, cướp phá và đập phá trên mạng xã hội, xuất phát từ các nhóm cực tả, một số mạng lưới Áo vàng cực đoan cùng những lời kêu gọi biểu tình khác.

HÀ TRANG