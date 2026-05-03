Thái Lan: Trực thăng rơi gần thủ đô Bangkok

Theo tờ Bangkok Post, sáng 3-5, một vụ rơi trực thăng xảy ra tại tỉnh Samut Prakan, cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 30 km.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BANGKOK POST

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc trực thăng là loại Guimbal Cabri G2 hai chỗ ngồi, do chủ một nhà máy tại địa phương điều khiển và đi cùng một kỹ thuật viên. Cả hai bị thương nhẹ và đã được các đội y tế khẩn cấp đưa đến các bệnh viện gần đó.

Vụ tai nạn xảy ra do trục trặc kỹ thuật, khiến đám cháy bùng phát ngay khi máy bay hạ cánh. Hiện trường nằm trong một khu bụi rậm rạp bên cạnh một nhà máy ở cuối hẻm Soi Bang Mek Khao. Các nhân viên cứu hỏa mất khoảng 30 phút để khống chế hoàn toàn đám cháy. Khu vực xung quanh đã được phong tỏa nhằm đảm bảo an toàn.

Cảnh sát địa phương cho biết chiếc trực thăng này còn khá mới, đã hoạt động được hai năm và có đầy đủ giấy phép bay cũng như các giấy tờ liên quan theo đúng quy định.

