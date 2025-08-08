Mỹ: Rơi trực thăng, 2 người thiệt mạng

Một chiếc trực thăng đã lao xuống một sà lan trên sông Mississippi, làm 2 người trên máy bay thiệt mạng, khiến tuyến đường thủy gần thành phố Alton, bang Illinois (Mỹ), phải đóng cửa.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ALTON TELEGRAPH

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ cho biết thông tin sơ bộ cho thấy chiếc trực thăng MD 369 đã đâm vào đường dây điện trước khi rơi. Theo công ty điện lực Ameren Corp, các nhà thầu đang tiến hành sửa chữa, thay thế đèn tháp và bóng đèn đánh dấu trên đường dây truyền tải điện.

Ông Jonathan Lindberg, Người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, cho hay không người nào có mặt trên chiếc sà lan. Lính cứu hỏa đã dập tắt đám cháy.

Đoạn chảy qua khu vực vụ xảy ra tai nạn trên sông Mississippi - tuyến đường thủy vận chuyển chính cho cây trồng và các loại hàng hóa khác - đã bị cấm lưu thông tạm thời để cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Hiện chưa rõ thời điểm giao thông trên khúc sông này sẽ được mở lại. Việc đóng cửa khúc sông có thể làm chậm trễ các chuyến sà lan vận chuyển ngũ cốc từ các trang trại ở vùng Trung Tây đến Vịnh Mỹ.

Tin liên quan Va chạm máy bay tại Mỹ: Phi công máy bay có thể đã không phát hiện trực thăng

MINH CHÂU