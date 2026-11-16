Nắng nóng ở Đông Nam bộ có thể xuất hiện sớm từ tháng 2-2027

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nắng nóng tại miền Đông Nam bộ có khả năng xuất hiện từ tháng 2-2027, sớm hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 3-2027, nắng nóng gia tăng ở cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, sau đó mở rộng ra Bắc bộ và Trung bộ.

Hà Nội sáng sớm 16-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Sáng 16-11, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ nhận định, thời tiết Nam bộ trong ngày có mây thay đổi, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Mưa dông xuất hiện trên gần một nửa diện tích khu vực, chủ yếu vào chiều tối; một số nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to. Mưa tập trung tại Lâm Đồng, phía Bắc Đồng Nai, Tây Ninh và khu vực nội đồng, dọc biên giới các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau.

Tại TPHCM, mưa chiều tối chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc thành phố. Khu vực trung tâm, phía Nam, gồm Cần Giờ, Nhà Bè, và phía Đông ít mưa hơn.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, trong 2 ngày tới, mưa dông ở Nam bộ giảm, chỉ xuất hiện vài nơi. Ban ngày, trời nắng nhiều hơn, cường độ nắng mạnh hơn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong nửa đầu tháng 11-2026, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Từ tháng 9 đến nửa đầu tháng 11-2026, nhiều trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ tháng 12-2026 đến tháng 2-2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Từ tháng 3 đến tháng 5-2027, mức chênh lệch này tiếp tục duy trì ở khoảng 1-2 độ C, có nơi cao hơn 2 độ C.

Tại miền Đông Nam bộ, nắng nóng có khả năng xuất hiện từ tháng 2-2027, sớm hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 3-2027, nắng nóng gia tăng ở cao nguyên Trung bộ và Nam bộ. Sang tháng 4 và tháng 5-2027, nắng nóng mở rộng ra Bắc bộ và Trung bộ.

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