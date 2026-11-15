Xây dựng khu phố văn minh, nghĩa tình, nhân rộng các mô hình nhân ái

Đến dự ngày hội có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Năm 2026, liên khu phố 13, 14, 15 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: phối hợp tổ chức mô hình “Bếp cơm 0 đồng” và “Bữa sáng yêu thương”, qua đó trao tặng khoảng 300 suất ăn/tháng đến người lao động khó khăn, người bán vé số, tài xế xe ôm, cụ già neo đơn; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ khó khăn; vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, cải tạo và duy trì các công trình hẻm “Xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”...

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương những nỗ lực, kết quả mà liên khu phố 13, 14, 15 đạt được trong năm 2026; đồng thời nhấn mạnh đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục xây dựng liên khu phố ngày càng văn minh, nghĩa tình, an toàn và phát triển bền vững.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết và đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng trao quà đến người dân có

﻿hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị, thời gian tới, Cấp ủy Chi bộ, Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội liên khu phố 13, 14, 15 phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, lắng nghe ý kiến, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền phối hợp giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; lấy sự hài lòng và ấm no, hạnh phúc của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao bằng khen đến các gương “Người tốt việc tốt”.

﻿Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, cần tiếp tục lan tỏa và phát huy giá trị Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn; duy trì, nhân rộng các mô hình nhân ái như “Bếp cơm 0 đồng”, “Bữa sáng yêu thương”, chương trình học bổng khuyến học, chăm lo người yếu thế, gắn chăm lo trước mắt với hỗ trợ sinh kế, học nghề, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tự quản về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường; tiếp tục nhân rộng mô hình các tuyến hẻm “Xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; tích cực tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng và chủ động phòng cháy chữa cháy tại từng hộ gia đình.

Bí thư Đảng ủy phường Tây Thạnh Đào Minh Chánh trao bằng khen đến các gương “Người tốt việc tốt”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng 10 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn của liên khu phố 13, 14, 15; phường Tây Thạnh trao 9 phần quà đến hộ dân khó khăn; tuyên dương, khen thưởng 20 gương “Người tốt việc tốt”...

CẨM TUYẾT