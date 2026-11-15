Gắn phong trào thi đua với chăm lo đời sống người dân

Sáng 15-11, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố An Sơn, phường Long Nguyên và liên khu phố Mỹ Hòa - Bến Trắc, phường Thới Hòa (TPHCM).

Thời gian qua, các khu phố đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Qua đó, các địa phương phát huy tinh thần tự quản, khơi dậy sức mạnh cộng đồng, góp phần chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân và Bí thư Đảng ủy phường Long Nguyên Võ Thành Nhân tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bùi Thanh Nhân biểu dương những kết quả mà các khu phố đạt được; đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, nâng cao chất lượng phong trào thi đua gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Dịp này, đồng chí Bùi Thanh Nhân trao tặng cây xanh chúc mừng các khu phố và tặng quà gia đình chính sách, hộ dân tiêu biểu, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng.

* Cùng ngày, tại phường Dĩ An, địa bàn có dân số đông nhất TPHCM với trên 232.000 dân, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng đồng loạt diễn ra ở các khu phố.

Lãnh đạo phường đã tổ chức các đoàn đến tham dự, chung vui cùng bà con nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An Nguyễn Văn Đông (ngoài cùng bên trái) tham quan các gian hàng tại

﻿ngày hội đại đoàn kết

Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày hội được các khu phố tổ chức thiết thực, lồng ghép chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam như: chương trình văn nghệ, ẩm thực, phiên chợ 0 đồng, bốc thăm trúng thưởng...

Người dân phường Dĩ An hào hứng cổ vũ văn nghệ tại lễ khai mạc Festival văn hóa học đường

Dịp này, các khu phố trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số; biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026. Các đơn vị cũng tổ chức ký kết xây dựng đời sống văn hóa, triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển.

THẢO NGUYỄN