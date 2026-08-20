Hôm nay, nhiều nơi tiếp tục có mưa, kéo dài tới 22-8

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, ngày và đêm nay, 20-8, nhiều nơi tiếp tục có mưa về chiều và tối. Trong đó, Bắc bộ và Bắc Trung bộ mưa to.

Sáng sớm nay (20-8) và đêm 19-8, khu vực đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có các đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19-8 đến 3 giờ ngày 20-8 có nơi trên 150mm. Tại trạm Khe Lá (Nghệ An) ghi nhận 150,4mm, Chợ Tràng (Hà Tĩnh) 156,4mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, ngày và đêm nay (20-8), khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Huế, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 21-8, khu vực ven biển Bắc bộ dự báo có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày và đêm 22-8, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm Sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo: Lúc 7 giờ, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển đến tọa độ khoảng 19,6 độ vĩ Bắc - 111,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, từ 39-49km/giờ, giật cấp 8. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 7 giờ ngày 20-8. Đồ hoạ: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Hiện áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/giờ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ sáng nay đến 7 giờ ngày 21-8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5-10km/giờ và đi vào đất liền phía Bắc đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Đến 7 giờ ngày 22-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/giờ, đi vào vùng biển phía Đông vịnh Bắc bộ. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 6-7, giật cấp 9. Trước mắt, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Từ ngày 21-8, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông vịnh Bắc bộ.

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