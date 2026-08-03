Lấy viên sỏi nặng 100gam, mắc trong niệu quản bệnh nhân nam trên 20 năm

Ngày 3-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân Nguyễn Việt Phúc Hậu (sinh năm 1977), lấy viên sỏi dài 5,5cm, nặng gần 100g, tồn tại trong cơ thể 20 năm.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau khi phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo anh Hậu, do các cơn đau chỉ xuất hiện từng đợt, sau đó tự thuyên giảm nên chủ quan, không tái khám, không điều trị.

Qua thời gian dài, viên sỏi tiếp tục phát triển, gây tắc nghẽn tại vị trí khúc nối bể thận - niệu quản (UPJ), khiến dòng nước tiểu lưu thông kém, ảnh hưởng đến chức năng thận trái và tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.

Viên sỏi dài trên 5cm, kích thước đặc biệt lớn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau khi thăm khám và hội chẩn chuyên môn, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật xẻ niệu quản lấy trọn viên sỏi, đồng thời tạo hình niệu quản nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn, bảo tồn tối đa chức năng thận và hạn chế nguy cơ biến chứng về lâu dài.

Sau điều trị, người bệnh hồi phục tốt, chức năng tiết niệu ổn định, đã được xuất viện và trở lại sinh hoạt bình thường.

Theo các bác sĩ chuyên môn, nếu bệnh nhân không phát hiện và được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây tắc nghẽn đường tiết niệu, thận ứ nước, nhiễm trùng, suy giảm hoặc mất chức năng thận, thậm chí phải can thiệp bằng các phẫu thuật phức tạp. Do đó, khi xuất hiện các triệu chứng như: đau hông lưng, tiểu buốt, tiểu máu, tiểu khó, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị sớm.

TÍN HUY