Phẫu thuật bằng robot cắt khối bướu thận lớn

Ngày 10-10, Bệnh viện Bình Dân cho biết vừa thực hiện phẫu thuật robot cắt trọn bướu thận có kích thước lớn, huyết khối bướu lan sâu 76mm trong tĩnh mạch chủ bệnh nhân.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật

Đây là trường hợp có huyết khối bướu lớn nhất được thực hiện bằng phẫu thuật robot hoàn toàn mà không cần phối hợp với mổ mở lấy huyết khối bướu như trước đây.

Anh T.D.L. (48 tuổi, quê Quảng Trị) phát hiện bướu thận trong lần khám sức khỏe định kỳ. Sau đó, anh tìm đến Bệnh viện Bình Dân để phẫu thuật. Qua chẩn đoán hình ảnh, khối bướu chiếm gần toàn bộ thận phải, có kích thước 68 x 86 x 138 mm; huyết khối bướu lan sâu vào tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ dưới. Bệnh nhân có nguy cơ tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Ca mổ kéo dài 8 giờ với sự phối hợp của 4 ê-kíp bác sĩ chuyên khoa tiết niệu, gan mật, tim – mạch máu và gây mê hồi sức. Các bác sĩ lần lượt di động gan, bộc lộ tĩnh mạch chủ đoạn sau gan, cắt bỏ toàn bộ thận phải cùng huyết khối bướu trong tĩnh mạch. Khác với phương pháp truyền thống cần phối hợp mổ mở để lấy huyết khối bướu, ca mổ của anh L. đã được thực hiện hoàn toàn bằng phẫu thuật robot, lượng máu mất chỉ 600 ml, không cần truyền máu và giữ được toàn bộ đoạn tĩnh mạch chủ cho người bệnh.

Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, được cắt chỉ và xuất viện sau 10 ngày. Theo TS-BS. Phạm Phú Phát, Trưởng Khoa Niệu A, Bệnh viện Bình Dân, đây là trường hợp ung thư biểu mô tế bào thận (RCC) có huyết khối bướu lên đến 76 mm, trong khi một báo cáo tại Hoa Kỳ cũng ghi nhận chiều dài huyết khối bướu lớn nhất là hơn 70 mm.

Thống kê của Bệnh viện Bình Dân, trong 10 năm gần đây (2016–2025), bướu thận là bệnh thuộc nhóm ung thư tiết niệu được phẫu thuật nhiều nhất, với tổng cộng 3.851 trường hợp. Dữ liệu cho thấy tổng số trường hợp cần phẫu thuật có khuynh hướng tăng dần trong từng năm. Trong 5 năm gần đây, có tổng cộng 834 người bệnh bướu thận được điều trị bằng phẫu thuật robot.

THÀNH SƠN