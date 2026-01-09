Các bác sĩ tham dự hội thảo

Đây là hoạt động hợp tác quốc tế quan trọng nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực phẫu thuật nội soi tiết niệu ít xâm lấn theo tiêu chuẩn châu Âu cho đội ngũ bác sĩ tại Việt Nam. Hội thảo thu hút hơn 120 bác sĩ chuyên khoa tiết niệu đến từ 35 bệnh viện và trường đại học y khoa trên cả nước.

Tại hội thảo, GS-BS Olivier Pierre Jean Traxer, Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện Tenon, Đại học Sorbonne (Pháp), Trưởng Ban Nội soi Niệu của Hội Tiết niệu Châu Âu, đã chia sẻ các kỹ thuật xử trí chuyên sâu trong nội soi niệu quản ống mềm (RIRS) cùng những cập nhật mới về công nghệ laser trong phẫu thuật. Bên cạnh đó, BS Laurian Bogdan Dragos, chuyên gia nội soi niệu và ung thư tiết niệu tại Bệnh viện Addenbrooke (Vương quốc Anh), đã cập nhật bức tranh toàn cảnh về nội soi tiết niệu thế giới năm 2026 và các kỹ thuật tiên tiến.

PGS-TS-BS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng phát biểu tại hội thảo

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, chương trình được thiết kế khoa học với 12 bài giảng chuyên sâu và 5 ca phẫu thuật được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ. Các chuyên gia trực tiếp ứng dụng những công nghệ điều trị ít xâm lấn tiên tiến, giúp bác sĩ tham dự quan sát thực tế, trao đổi chuyên môn và cập nhật quy trình chuẩn theo tiêu chuẩn châu Âu.

Thông qua hội thảo, đội ngũ bác sĩ tiết niệu trong nước được tăng cường kiến thức, kỹ năng thực hành, góp phần nâng cao mức độ an toàn và hiệu quả điều trị cho người bệnh.

THÀNH AN