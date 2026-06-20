Việt Nam ghi nhận hơn 10.000 trường hợp mắc ung thư tiết niệu mỗi năm

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 10.000 trường hợp mắc ung thư tiết niệu (phổ biến nhất là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang và ung thư thận).

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Bình Dân

Sáng 20-6, Bệnh viện Bình Dân phối hợp Chi hội Giải phẫu bệnh tiết niệu (ESUP) thuộc Hội Tiết niệu Châu Âu (EAU) và Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam (VUNA) tổ chức “Hội thảo tập huấn chuẩn Châu Âu về Giải phẫu bệnh Tiết niệu 2026” nhằm cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực tiết niệu trước bối cảnh gánh nặng ung thư tiết niệu đang gia tăng nhanh.

Hội thảo quy tụ hơn 200 chuyên gia và bác sĩ thuộc các chuyên khoa giải phẫu bệnh, tiết niệu – nam khoa, ung bướu và chẩn đoán hình ảnh trên cả nước.

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, theo Tổ chức y tế thế giới (WHO) mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 10.000 trường hợp mắc ung thư tiết niệu (phổ biến nhất là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang và ung thư thận).

Tại Bệnh viện Bình Dân, mỗi năm tiếp nhận và điều trị ngoại trú hơn 30.000 lượt khám chuyên khoa tiết niệu, thực hiện hơn 5.000 ca phẫu thuật ung thư tiết niệu, chủ yếu là ung thư tuyến tiền liệt, bàng quang, thận. Năm 2025, Bệnh viện Bình Dân đã phân tích hơn 25.700 mẫu bệnh phẩm giải phẫu bệnh. Trong đó, có hơn 6.200 mẫu bệnh phẩm về ung thư tiết niệu.

PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân phát biểu tại hội thảo

Đối với các bệnh lý ung thư tiết niệu, giải phẫu bệnh là "tiêu chuẩn vàng" trong chẩn đoán và là nền tảng để đánh giá giai đoạn bệnh, tiên lượng và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp cho từng người bệnh. Bởi đằng sau mỗi tiêu bản còn là cơ hội bảo tồn cơ quan, bảo tồn chức năng và gìn giữ chất lượng sống cho người bệnh.

“Chính vì vậy, song song với việc phát triển các kỹ thuật ngoại khoa hiện đại theo hướng xâm lấn tối thiểu và cá thể hóa điều trị, Bệnh viện Bình Dân đặc biệt coi trọng việc chuẩn hóa thực hành giải phẫu bệnh theo các khuyến cáo quốc tế”, PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng thông tin.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo tập huấn chuẩn Châu Âu về Giải phẫu bệnh tiết niệu 2026 quy tụ các chuyên gia hàng đầu đến từ châu Âu và khu vực Đông Nam Á cùng các báo cáo viên uy tín trong nước như: GS-TS-BS Bernard Malavaud (Pháp), GS-TS-BS Maurizio Colecchia (Italia), cùng các chuyên gia tiết niệu khu vực như PGS-TS-BS Ferry Safriadi và PGS-TS-BS. Lukman Hakim (Indonesia).

Các chuyên gia mang đến nhiều cập nhật mới và kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực giải phẫu bệnh được đúc kết từ các trung tâm tiết niệu hàng đầu Châu Âu và khu vực, góp phần thúc đẩy việc chuẩn hóa thực hành giải phẫu bệnh tiết niệu tại Việt Nam.. Đây cũng là dịp để các chuyên gia giải phẫu bệnh, tiết niệu và ung bướu trong nước trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác chuyên môn với các đồng nghiệp quốc tế, qua đó thúc đẩy việc ứng dụng các tiêu chuẩn thực hành tiên tiến tại Việt Nam.

Theo cơ sở dữ liệu GLOBOCAN 2022 (Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế), ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang và ung thư thận là ba loại ung thư tiết niệu phổ biến nhất, lần lượt đứng thứ 4, 9 và 14 trong số các loại ung thư thường gặp nhất trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, hơn 10.000 trường hợp mắc mới của ba loại ung thư này mỗi năm.

THÀNH SƠN