Các khu vui chơi, mua sắm đông khách dịp nghỉ lễ

Ngày 26-4, người dân, du khách tấp nập đổ về các điểm vui chơi - giải trí trên địa bàn TPHCM. Ngay từ sáng sớm, cổng vào Khu du lịch Suối Tiên đã đông kín, dòng người nối dài chờ vào cổng.

Năm nay, khu du lịch Suối Tiên đẩy mạnh loạt chương trình ưu đãi lớn, thu hút đông đảo du khách. Đơn vị cũng tặng 10.000 phần gạo “Lộc Vua Hùng” cho khách đến sớm trong ngày; đồng thời triển khai chuỗi sự kiện quy mô như lễ dâng hương, các chương trình nghệ thuật truyền thống xen lẫn hiện đại. Bên cạnh đó, Khu du lịch Suối Tiên còn nâng cấp khoảng 150 trò chơi, ra mắt nhiều sản phẩm mới như đường trượt vô cực Biển Tiên Đồng, khu Mega Zone, Go Kart, mở rộng không gian nông nghiệp xanh Suối Tiên Farm và làm mới khu ẩm thực. Những yếu tố này thu hút khách đổ về khu vui chơi từ sáng đến chiều. Theo Khu du lịch Suối Tiên, tính đến đầu giờ chiều 26-4, có khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan.

Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh nhờ chương trình giảm 50% giá vé cổng và vé trọn gói. Đơn vị còn miễn phí vé vào cổng cho các đoàn thuộc hệ thống Mặt trận Tổ quốc ở các phường, xã đến viếng Vua Hùng, tạo điều kiện để nhiều người dân tham gia hoạt động tưởng nhớ, tri ân công đức tiền nhân trong dịp lễ. Tương tự, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan, vui chơi ngay từ đầu giờ sáng 26-4.

Song song đó, hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TPHCM cũng chật kín khách. Tại Saigon Centre, Takashimaya (cùng thuộc phường Sài Gòn) hay AEON Mall Tân Phú, GO! (phường Tây Thạnh)… lượng khách tăng mạnh từ trưa đến chiều, tối. Hiện tại, AEON Việt Nam triển khai chương trình “Đại lễ săn sale” trên toàn quốc, từ ngày 24-4 đến 3-5, với nhiều ưu đãi sâu. Thêm nữa, chương trình “Giá giảm đồng hành, an tâm tiết kiệm” kéo dài suốt tháng 4 thu hút lượng lớn khách mua sắm; trong đó, áp dụng mức đồng giá và giảm 50% cho nhóm đồ thời trang, tiêu dùng mùa hè. Hệ thống siêu thị GO! cũng triển khai chương trình “Vì Việt Nam chất từng ngày”, giảm giá khoảng 50% cho nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, cam kết nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, từ nông trại đến bàn ăn…

Cùng ngày, đông đảo du khách trong và ngoài nước nô nức đến Huế tham quan, thưởng thức các hoạt động văn hóa, ẩm thực. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, chương trình nghệ thuật “Hoàng cung huyền ảo” kéo dài từ ngày 25 đến 28-4 tại Đại nội Huế, không thu vé vào cửa, tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm các giá trị di sản văn hóa trong không gian cung đình Huế về đêm. Tại lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Điểm nhấn của sự kiện là bộ sưu tập 10 mô hình “lò pizza địa danh”, tái hiện các biểu tượng nổi tiếng trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực, đặc biệt là món pizza, trong không gian giao thoa văn hóa quốc tế.

Tại Quảng Trị, du khách thỏa sức thưởng thức, trải nghiệm chuỗi hoạt động ẩm thực, giải trí trong Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Trị 2026 kéo dài từ ngày 24-4 đến ngày 1-5. Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết, Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Trị 2026 kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương. Tương tự, tại các khu di tích lịch sử ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An cũng thu hút rất đông du khách đến tham quan trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Ông Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, có khoảng 5.500 lượt du khách đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Còn ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (tỉnh Nghệ An) thông tin, 2 ngày 25 và 26-4 có trên 30.000 lượt du khách tới viếng thăm quê Bác.

