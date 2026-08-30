TPHCM: Khu vui chơi, mua sắm thu hút du khách dịp lễ 2-9

Nghỉ lễ 2-9, các siêu thị, trung tâm thương mại và điểm vui chơi tại TPHCM thu hút đông đảo người dân, du khách mua sắm, tham quan, giải trí.

Ghi nhận trong ngày 29 và 30-8, tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op khu vực trung tâm TPHCM (phường Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành…), lượng khách tập trung mua sắm vào buổi chiều, tối đông hơn so với ngày thường.

Khách mua hàng tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op trên địa bàn TPHCM. Ảnh: HÂN GIA

Để gia tăng sức mua và phục vụ khách vui chơi, mua sắm, các đơn vị triển khai liên tục nhiều chương trình ưu đãi.

Cụ thể, từ 31-8 đến 2-9, hệ thống siêu thị Saigon Co.op "tung" chương trình “Mega điểm thưởng - Mừng Quốc khánh” tặng 29 điểm cho khách hàng thành viên có hóa đơn từ 200.000 đồng; 29 khách hàng đầu tiên mỗi ngày có hóa đơn từ 1 triệu đồng được nhận đến 1.000 điểm.

Khách chọn thực phẩm "Sushi set Tôi yêu Việt Nam" tại AEON Tân Phú Celadon, chiều 30-8. Ảnh: THI HỒNG

Tại hệ thống AEON, chương trình “Lễ siêu vui, Sale siêu lớn” kéo dài đến 2-9 với mức giảm khoảng 50% tùy mặt hàng, cùng ưu đãi mua 1 tặng 1 cho nhóm hàng gia dụng, lưu trữ của các thương hiệu Việt như Duy Tân, Inochi, Bioplas…

Trong khi đó, tại hệ thống GO!, Tops Market và mini go!, lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026 diễn ra đến 9-9, giới thiệu hơn 200 sản phẩm đặc sản, OCOP từ nhiều vùng miền. Từ bánh cốm, bánh đậu xanh, hồng giòn Mộc Châu, mì Chũ, miến đao Giới Phiên đến cá ngừ, cá nục một nắng, bơ Đà Lạt, chả ram Bình Định, dừa xiêm, xoài cát Hòa Lộc, bún gạo ngũ sắc, tôm, cua biển, bánh Pía…

Một số mặt hàng tại trung tâm thương mại trên địa bàn TPHCM giảm giá 70%. Ảnh chụp chiều 30-8

Trong kỳ nghỉ, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tổ chức giao lưu văn hóa, ẩm thực với đồng bào dân tộc K’Ho từ Langbiang từ 29-8 đến 2-9.

Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên tặng 2.000 vé vào cổng cho du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng trong ngày 2-9.

Các điểm đến lịch sử như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Hội trường Thống Nhất tiếp tục là lựa chọn tham quan của nhiều du khách.

Du khách vui chơi tại Khu du lịch Suối Tiên. Ảnh: THÂN THƯƠNG

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức nhiều hoạt động dành cho gia đình, trong đó có chương trình “Ngày hội yêu thương đong đầy” sáng 30-8 và “Nhân viên vườn thú kể chuyện” trong suốt 5 ngày nghỉ lễ.

Người dân, du khách tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: HÂN GIA

Các hoạt động trải nghiệm ngoài trời cũng sôi động với “Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group vì cộng đồng 2026” sáng 31-8, dự kiến thu hút hơn 1.000 người; tuyến buýt đường sông Sài Gòn và xe buýt 2 tầng tăng chuyến đến 22 giờ.

Tại khu vực Vũng Tàu, lễ hội ẩm thực “Mỹ vị vươn khơi” quy tụ hơn 100 gian hàng, diễn ra từ 28-8 đến 5-9.

Theo Sở Du lịch TPHCM, tối 2-9, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh diễn ra lúc 19 giờ tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Trung tâm Thành phố mới Bình Dương và Công viên Quảng trường Bà Rịa.

Người dân, du khách phường Sài Gòn xem bắn pháo hoa

Sau đó, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, pháo hoa được bắn tại 7 điểm, trong đó có 3 điểm tầm cao gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, Trung tâm Thành phố mới Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng; 4 điểm tầm thấp tại Công viên Quảng trường Bà Rịa, Công viên Văn hóa Đầm Sen, tòa tháp Saigon Marina IFC và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa.

THI HỒNG