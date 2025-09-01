TPHCM nhộn nhịp khách vui chơi, mua sắm dịp Lễ Quốc khánh 2-9

Tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, hàng loạt hoạt động mới, cuốn hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Từ trò chơi trên mặt nước tại hồ cảnh quan mô phỏng Biển Đông, bắn súng thể thao quốc phòng, đánh trận giả bằng súng sơn, cho đến trải nghiệm cắm trại qua đêm, tiệc nướng ngoài trời, nghỉ dưỡng homestay… đều mang lại những trải nghiệm khác biệt.

Nhiều du khách thích thú khi được giao lưu cùng đồng bào S’Tiêng trong các tiết mục nghệ thuật dân gian. “Bọn trẻ rất vui, học thêm được nhiều bài học về văn hóa, lịch sử”, chị Hoàng Minh Thúy (ngụ TPHCM) chia sẻ sau chuyến tham quan.

Không chỉ khách trong nước, nhiều đoàn khách châu Âu, Mỹ cũng tìm về “vùng đất thép” để khám phá lịch sử đấu tranh kiên cường của người dân Nam bộ, rồi say mê thưởng thức khoai mì, nước dừa tươi dân dã.

Khách du lịch háo hức tìm hiểu về đàn đá tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

Tương tự, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên ghi nhận lượng khách đông từ sáng tới tối. Điểm nhấn tại đây là show sân khấu nước “Khí phách Rồng Tiên - Kỷ nguyên vươn mình” diễn ra mỗi tối trên hồ Lạc Cảnh, kết hợp chương trình diễu hành mừng 30 năm hình thành khu du lịch.

Nhiều hoạt động thu hút du khách tại Suối Tiên

Thảo cầm viên Sài Gòn cũng là điểm hẹn của nhiều gia đình. Các em nhỏ được tận mắt nhìn thấy sư tử, hổ, voi, chim muông rực rỡ sắc màu; còn người lớn thích thú tham gia chương trình “Vui Tết độc lập - Hội tụ non sông” với 50 gian hàng văn hóa, trò chơi dân gian, làm gốm, dệt chiếu, nghệ thuật đường phố, xiếc và ảo thuật. Thảo cầm viên còn mở cửa miễn phí từ 17 giờ đến 20 giờ 30 (từ nay đến hết ngày 2-9) để đón khách tham gia lễ hội.

Đông nghẹt khách đổ về vui chơi, tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn

Không khí lễ hội còn lan tỏa tại các siêu thị và trung tâm thương mại. Từ AEON, MM Mega Market đến Co.opmart đều đông kín khách, nhiều gia đình tranh thủ mua thực phẩm, đồ dùng, hoặc săn sản phẩm khuyến mãi.

Nhiều mặt hàng khuyến mãi sâu tại siêu thị Co.opmart

Riêng Saigon Co.op triển khai chương trình giảm giá “kịch khung” tại hơn 800 điểm bán trên cả nước, tăng nguồn cung thiết yếu 20-30%, giảm giá đến 50% cho hàng Việt và hưởng ứng Shopping Season 2025 do Sở Công thương TPHCM phát động.

Khách tấp nập đổ về Trân Châu Beach & Resort tại xã Phước Hải, TPHCM

Hoạt động lưu trú cũng sôi động không kém. Một số khách sạn, resort tại TPHCM đạt công suất phòng 88-90%. Tại Trân Châu Beach & Resort (xã Phước Hải), du khách nườm nượp check-in ở Cầu Tình yêu, Tháp Vọng thiên và trải nghiệm chuỗi dịch vụ Tacerla với café, trà sữa, nhà máy rang xay, nước suối đóng chai.

Theo Sở Du lịch TPHCM, trong 8 tháng năm 2025, thành phố đã đón 5,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 50% so với cùng kỳ 2024; khách nội địa đạt hơn 25 triệu lượt, tăng 7,5%. Tổng thu du lịch ước đạt 161.887 tỷ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ, hoàn thành 62,3% kế hoạch năm.

THI HỒNG