Khám bệnh, tặng quà và trao học bổng mừng Lễ Sen Dolta tại xã Phú Giáo

Sáng 11-10, nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2026 của đồng bào Khmer, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Giáo (TPHCM) phối hợp Trung tâm Truyền máu (Bệnh viện Chợ Rẫy), chùa Tông Kim Quang cùng nhà tài trợ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà người dân, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân viên y tế khám sức khỏe cho người dân xã Phú Giáo. Ảnh: NGUYỄN MINH

Tại chương trình, 300 người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn được đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, với tổng kinh phí khoảng 220 triệu đồng.

Dịp này, Ban tổ chức trao 300 phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu (trị giá 500 ngàn đồng/phần). Đồng thời, 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập được trao tặng học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Người dân được khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí tại chương trình. Ảnh: NGUYỄN MINH

Bà Lê Thị Kim Cương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Giáo, cho biết chương trình thể hiện tinh thần tương thân tương ái cùng trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm lo an sinh xã hội; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo.

Với tổng kinh phí khoảng 420 triệu đồng, hoạt động góp phần sẻ chia khó khăn, mang đến niềm vui cho người dân và học sinh vượt khó; thể hiện sự chung tay của các đơn vị, cơ sở tôn giáo và nhà hảo tâm trong chăm lo đời sống nhân dân.

Đại diện Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Giáo thăm, chúc mừng các vị sư và đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Tông Kim Quang. Ảnh: NGUYỄN MINH

Sáng cùng ngày, đại diện Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Giáo thăm, chúc mừng các vị sư cùng đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Tông Kim Quang nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2026.

Thay mặt lãnh đạo xã, ông Trần Trung Tín, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Giáo, gửi lời chúc đến các vị sư và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer đón Lễ Sen Dolta vui tươi, an lành và hạnh phúc.

Ông Trần Trung Tín khẳng định địa phương luôn quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cũng như nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng chính đáng của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

XUÂN TRUNG