Tối 27-11, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Tây (TPHCM) khai mạc hoạt động “Bình Tây - Điểm hẹn ẩm thực” năm 2026 tại sân trước chợ Bình Tây (số 57A Tháp Mười). Sự kiện kéo dài từ ngày 27-11 đến hết ngày 1-12, mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ mỗi ngày.

Không gian năm nay quy tụ 30 gian hàng, gồm 20 gian ẩm thực Việt - Hoa và 10 gian giới thiệu sản phẩm OCOP, bánh dân gian, bánh kẹo. Bên cạnh trải nghiệm vị giác, người dân và du khách mỗi buổi tối đều có thể xem biểu diễn múa Lân, ca nhạc Việt - Hoa, ca nhạc Acoustic, rút thăm trúng thưởng và trình diễn chế biến món ăn truyền thống cùng nghệ nhân.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Lê Trương Hiền Hòa cùng lãnh đạo phường Bình Tây tham quan các gian hàng ẩm thực. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo kế hoạch, nghệ nhân Trần Thị Huệ Linh đến từ Chi hội Bánh Việt Nam sẽ trình diễn chế biến chè mè đen (vào tối 28-11) và củ cải Tiều (vào tối 29-11), góp phần lưu giữ và trao truyền hương vị món ăn, bánh truyền thống của cộng đồng người Hoa.

Chủ tịch UBND phường Bình Tây Nguyễn Quốc Dương tặng hoa đến nghệ nhân Trần Thị Huệ Linh. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Bà Nguyễn Ngọc Quế Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Tây, cho biết hoạt động nhằm đưa người dân và du khách chạm vào hương vị đặc sắc cùng câu chuyện văn hóa đằng sau từng món ăn. Đặc biệt là nhằm mở ra cơ hội kết nối thị trường, quảng bá thương hiệu cho tiểu thương, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất.

Ban Tổ chức kỳ vọng mỗi người ghé tham quan, thưởng thức sẽ trở thành một cầu nối lan tỏa nét đẹp văn hóa - ẩm thực Bình Tây đến gần hơn với cộng đồng. Lãnh đạo UBND phường Bình Tây cũng kêu gọi người dân và du khách đến tham quan, mua sắm thực phẩm, đặc sản chất lượng với mức giá ưu đãi trong cao điểm mua sắm cuối năm.

Hoạt động “Bình Tây - Điểm hẹn ẩm thực” hướng tới gắn kết thương mại, du lịch và kinh tế đêm, từng bước định vị chợ Bình Tây là điểm đến văn hóa - du lịch - mua sắm, đồng thời kết nối đặc sản địa phương với sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Hưởng ứng Tháng khuyến mại tập trung đợt 2 (từ ngày 1-12 đến hết ngày 31-12), nhiều hộ kinh doanh tại chợ Bình Tây, chợ Minh Phụng và Phố đêm Chợ Lớn đã đăng ký tham gia với loạt ưu đãi, giảm giá.

ĐÌNH DƯ