Chiều 27-11, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phối hợp UBND đặc khu Côn Đảo, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tổ chức tọa đàm “Bảo tồn rạn san hô, các hệ sinh thái biển, rùa biển tại Côn Đảo gắn với hoạt động tình nguyện tham gia của cộng đồng”.

Đây là sự kiện trọng tâm trong chuỗi chương trình “Vì biển đảo xanh” diễn ra từ ngày 27 đến 29-11 tại đặc khu Côn Đảo với nhiều hoạt động, như: Lặn nuôi cấy, phục hồi 12 loài san hô cứng; triển lãm ảnh, mô hình về hệ sinh thái biển và các hoạt động cộng đồng làm sạch bãi biển.

Các đại biểu tham dự tọa đàm về bảo tồn rạn san hô, rùa biển Côn Đảo

Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện cơ quan quản trao đổi về thực trạng rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và công tác bảo tồn rùa biển.

Nội dung thảo luận tập trung vào những sức ép như biến đổi khí hậu, nước biển ấm lên và hiện tượng tẩy trắng san hô; hoạt động xây dựng ven biển làm xáo trộn, phát tán trầm tích; neo đậu tàu thuyền gây gãy vỡ san hô, khai thác thiếu bền vững và rác thải nhựa.

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết, Côn Đảo có vị trí quan trọng trong bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của Việt Nam, với các rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và những bãi đẻ của rùa biển. Tuy nhiên, hệ sinh thái đang chịu sức ép từ biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên thiếu bền vững, hoạt động xây dựng ven biển và rác thải nhựa.

Ông Nguyễn Khắc Pho chia sẻ tại tọa đàm

Về định hướng thời gian tới, Vườn quốc gia Côn Đảo ưu tiên giải pháp chuyển từ xử lý, phục hồi khi hệ sinh thái đã suy thoái sang chủ động phòng ngừa, bảo vệ các khu vực còn nguyên vẹn, gắn bảo tồn với phát triển bền vững.

Phong phú các loài san hô tại khu vực biển đặc khu Côn Đảo

Rạn san hô tại khu vực Hòn Tre Lớn khi thủy triều rút

Năm 2026, Vườn quốc gia Côn Đảo triển khai mô hình phục hồi 0,5 ha san hô tại Bãi Cát Lớn - Hòn Bảy Cạnh, tỷ lệ sống bước đầu trên 95%; đồng thời xây dựng vườn ươm, nuôi cấy 10.000 tập đoàn san hô cứng để chủ động nguồn giống. Giai đoạn 1993 - 2026, Côn Đảo ghi nhận 15.436 lượt rùa mẹ lên bãi đẻ, với 45.297 tổ trứng; trên 3 triệu rùa con được cứu hộ, ấp nở và thả về biển.

Du khách tham gia thả rùa con về biển tại Hòn Bảy cạnh

MẠNH THẮNG - MẠNH CƯỜNG