Chiều 27-11, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh khu vực TPHCM và UBND phường Vũng Tàu phối hợp tổ chức hội thảo “Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn tài chính hiệu quả”.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM (HFIC) giới thiệu chính sách hỗ trợ lãi suất của thành phố và những điểm mới trong dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Theo chính sách hiện hành, ngân sách thành phố hỗ trợ từ 50% đến 100% lãi suất vay tùy lĩnh vực đầu tư, với mức vốn vay được hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá 7 năm kể từ ngày giải ngân. Chính sách này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và một số đơn vị sự nghiệp công lập có 100% vốn đầu tư trong nước. Thông qua HFIC, ngân sách thành phố đóng vai trò vốn mồi, góp phần huy động thêm nguồn lực tín dụng và vốn xã hội cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với dự thảo nghị quyết mới sẽ đề xuất mở rộng ưu tiên cho các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghiệp chủ lực, nông nghiệp xanh, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch và hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, môi trường.

Riêng các dự án nhà ở xã hội, ký túc xá sinh viên và nhà lưu trú công nhân, mức vốn vay được đề xuất hỗ trợ lãi suất tối đa 300 tỷ đồng/dự án, thời gian hỗ trợ có thể lên đến 10 năm.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo. Ảnh: QUANG VŨ

Không chỉ tăng quy mô hỗ trợ, dự thảo còn hướng đến đơn giản hóa quy trình, thủ tục, với thời gian giải quyết tối đa 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tại phần thảo luận, nhiều doanh nghiệp chia sẻ nhu cầu vốn, những vướng mắc khi tiếp cận nguồn tài chính và định hướng mở rộng sản xuất, kinh doanh. Hội thảo là dịp để doanh nghiệp trực tiếp trao đổi với cơ quan quản lý, cập nhật chính sách và tìm kiếm giải pháp huy động vốn phù hợp.

Dự thảo đang được trình HĐND TPHCM xem xét, dự kiến thông qua tại kỳ họp ngày 4-12-2026.

QUANG VŨ