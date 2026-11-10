Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho 550 công dân xã Long Hải

Từ ngày 9 đến 13-11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Long Hải (TPHCM) phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Long Đất tổ chức khám sức khỏe cho 550 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027.

Các thanh niên trong độ tuổi của xã Long Long làm thủ tục khám sức khỏe tuyển quân

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Long Hải, việc khám, phân loại sức khỏe được thực hiện theo yêu cầu công khai, công bằng, khách quan và chính xác, phục vụ các bước tiếp theo trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Các công dân được kiểm tra thể lực, khám chuyên khoa nội, ngoại; thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng, siêu âm, đo điện tim, chụp X-quang và xét nghiệm phát hiện ma túy. Kết quả khám là căn cứ phân loại sức khỏe, tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Đo thị lực, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân xã Long Hải

Để phục vụ đợt khám bảo đảm số lượng và hiệu quả, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tăng cường tuyên truyền đến thanh niên và gia đình, vận động công dân chấp hành quyết định gọi khám sức khỏe. Các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, phương tiện đưa đón và bảo đảm an ninh trật tự tại điểm khám.

Sau đợt khám chính thức, địa phương dự kiến tổ chức đợt khám bổ sung cho những công dân chưa tham gia, từ ngày 11 đến 25-12-2026.

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NGUYỄN NAM