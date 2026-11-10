Nhiều hoạt động chào mừng “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông”

Sáng 10-11, phường Bình Đông (TPHCM) tổ chức Hội thi “Món ngon vùng miền năm 2026” và “Trang trí xe đạp từ vật liệu tái chế”. Đây là 2 hoạt động thiết thực trong chuỗi sự kiện hưởng ứng “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông”..

Các đội tham gia thi nấu ăn tại hội thi "Món ngon vùng miền năm 2026”. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Hội thi “Món ngon vùng miền năm 2026” thu hút 32 đội thi đến từ 30 khu phố và 2 đội đến từ tỉnh Cà Mau tham gia. Mỗi đội gồm 2 thí sinh, thực hiện chế biến món ăn trong 60 phút.

Các thí sinh chế biến món ăn tại hội thi "Món ngon vùng miền năm 2026”. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Với chủ đề “Hương vị quê hương - Gắn kết yêu thương”, các đội đã thực hiện đa dạng, phong phú các món ăn, thể hiện nét văn hóa ẩm thực của các vùng miền.

Các thí sinh của đội Công an phường trổ tài nấu ăn. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Từ nguồn nguyên liệu nông sản, thủy sản, trong đó có tôm Cà Mau, các đội đã thể hiện sự khéo léo, sáng tạo trong chế biến, trình bày món ăn, đồng thời tạo không gian giao lưu, góp phần quảng bá đặc sản vùng miền, kết nối tiêu thụ sản phẩm và lan tỏa giá trị của nông sản Việt đến với người tiêu dùng.

Các thí sinh trang trí xe đạp từ vật liệu tái chế tại hội thi. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Dịp này, phường Bình Đông còn tổ chức hội thi “Trang trí xe đạp từ vật liệu tái chế” với chủ đề “Hành trình xanh - Kết nối nông sản Việt”. Hội thi có 12 đơn vị giáo dục trên địa bàn phường tham gia.

Các thí sinh đã tận dụng những vật liệu đã qua sử dụng để lắp ghép nhiều mô hình sinh động gắn với hình ảnh nông sản Việt Nam, sản phẩm OCOP và lan tỏa sức hút của lễ hội Festival Tôm Cà Mau.

Đây là sự kiện nhằm tuyên truyền, quảng bá cho Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản vùng miền tại TPHCM, gắn với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. Hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 13-11 tại tuyến đường số 1 và số 6 (khu dân cư Pegasuite, phường Bình Đông).

THÁI PHƯƠNG