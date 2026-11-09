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Kim Long điều chỉnh, bổ sung 13,69 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

SGGPO

Ngày 9-11, HĐND xã Kim Long (TPHCM) khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề), thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 với số vốn 13,69 tỷ đồng.

Nguồn vốn bổ sung tập trung vào hai chương trình: HĐND xã Kim Long (TPHCM) khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề), thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 với số vốn 13,69 tỷ đồng

Tại kỳ họp, sau khi xem xét tờ trình của UBND xã và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, các đại biểu HĐND xã đã thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 3), với tổng vốn điều chỉnh, bổ sung 13,69 tỷ đồng.

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Đồng chí Hồng Như Vàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Long phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Q.V

Trong đó, xã được bổ sung 4,89 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu để cải tạo, sửa chữa các trường THCS trên địa bàn. Đây là nguồn lực nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện dạy và học, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Ngoài ra, thành phố được điều chỉnh, bổ sung 8,8 tỷ đồng để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường kết nối Kim Long - Xà Bang. Sau điều chỉnh, tổng mức vốn đầu tư công năm 2026 của xã Kim Long gần 104 tỷ đồng.

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Lãnh đạo xã Kim Long chủ trì kỳ họp. Ảnh: Q.V

Việc tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng được kỳ vọng góp phần tháo gỡ một trong những khâu quan trọng, tạo điều kiện để dự án sớm triển khai, tăng cường kết nối giao thông và mở rộng không gian phát triển của địa phương.

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Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 3). Ảnh: Q.V

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Hồng Như Vàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tổ chức triển khai nghị quyết đồng bộ, đúng quy định; tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng vốn, bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư.

QUANG VŨ

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Hồng Như Vàng Q.V Kim Long Biểu quyết Năm 2026 Giải phóng mặt bằng Bí thư Đảng ủy Vốn ngân sách Cơ sở vật chất Đẩy nhanh

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