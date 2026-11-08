Hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 9 hộ khó khăn ở Phường Phú Mỹ

Ngày 8-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ (TPHCM) tổ chức trao phương tiện, hỗ trợ sinh kế và trợ giúp khó khăn đột xuất cho 9 hộ dân, với tổng kinh phí 72 triệu đồng.

Các hộ được hỗ trợ thuộc 5 khu phố: Phú Thạnh, Phước Lập, Tân Ngọc, Tân Phú và Thị Vải.

Nội dung hỗ trợ gồm phương tiện lao động, sinh kế và kinh phí giúp các gia đình giải quyết khó khăn đột xuất. Qua đó, giúp các hộ có thêm điều kiện lao động, cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Đại diện MTTQ phường Phú Mỹ trao hỗ trợ cho hộ dân khó khăn

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức các đoàn đến từng gia đình thăm hỏi, trao hỗ trợ, động viên người dân khắc phục khó khăn. Việc trao hỗ trợ tận nhà là dịp để MTTQ và các đơn vị phối hợp nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của người dân.

Đây là hoạt động chăm lo an sinh xã hội nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2026.

NGUYỄN NAM