Phường Phú Mỹ khám sức khỏe tuyển quân năm 2027

Từ ngày 9 đến 12-11, phường Phú Mỹ (TPHCM) tổ chức khám sức khỏe tuyển quân năm 2027 đối với 401 thanh niên, gồm 380 công dân khám nghĩa vụ quân sự và 21 công dân khám nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Ngày 9-11, tại Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Phú Mỹ tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027.

Công dân được kiểm tra thể lực, khám các chuyên khoa nội, ngoại, xét nghiệm cận lâm sàng, siêu âm, đo điện tim, chụp X-quang và xét nghiệm phát hiện ma túy.

Kết quả khám là căn cứ phân loại sức khỏe, tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn thực hiện Nghĩa vụ Quân sự và Nghĩa vụ Công an nhân dân.

Các bác sĩ kiểm tra thị lực cho công dân trước khi nhập ngũ

Trước đó, chính quyền địa phương yêu cầu các cơ quan, đơn vị và khu phố rà soát thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; chủ động liên hệ, vận động những trường hợp đi làm ăn xa về khám đúng lịch.

Để đảm bảo số lượng, chất lượng công tác khám sức khỏe, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự địa phương yêu cầu công dân đã nhận lệnh gọi khám phải có mặt đúng thời gian, địa điểm; khai báo trung thực tình trạng sức khỏe và chấp hành hướng dẫn của hội đồng khám tuyển.

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NGUYỄN NAM