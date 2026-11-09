Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh

Chiều 9-11, Tổ đại biểu số 10 HĐND TPHCM do đồng chí Võ Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu làm Tổ trưởng đã tiếp xúc cử tri phường Tam Thắng và phường Vũng Tàu trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố.

Tổ đại biểu số 10 HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri phường Tam Thắng và phường Vũng Tàu.

Tham dự hội nghị, phía phường Tam Thắng có các đồng chí: Trần Thụy Cẩm Lệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Công Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Nguyễn Khắc Hùng, Phó Chủ tịch HĐND phường.

Phường Vũng Tàu tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch HĐND phường; Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch UBND phường. Cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và 240 cử tri của hai phường.

Lãnh đạo phường Tam Thắng tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 10 HĐND TPHCM

Tại hội nghị, cử tri được nghe đại biểu HĐND thành phố thông tin về nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TPHCM. Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp thành phố gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ Ba HĐND thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai phường đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Trong đó, có việc cấp sổ đỏ cho cư dân ở Chung cư Gateway; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại khu vực hẻm 105 đường Lê Lợi; giải quyết chế độ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP cho cán bộ không chuyên trách ở khu phố; trích đóng BHXH cho người hoạt động ở khu phố; sửa chữa, cải tạo và nâng cấp các vỉa hè nhỏ, xuống cấp.

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Dự án Thủy cung; trang trí công viên vào dịp Tết cùng nhiều vấn đề dân sinh khác.

Cử tri trên địa bàn 2 phường đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo hai phường Tam Thắng và Vũng Tàu đã trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, làm rõ các vấn đề người dân quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng yêu cầu lãnh đạo hai địa phương chủ động rà soát, giải quyết kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Dũng cũng thông tin thêm đến cử tri về công tác quy hoạch, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn hai phường.

Các đại biểu ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người dân để tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

KHÁNH CHI - HOÀNG HƯỜNG