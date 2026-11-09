Xã Long Hải xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật sâu rộng trong đời sống

Ngày 9-11, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng, thi hành pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật”.

UBND xã Long Hải tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải đề nghị, để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật một cách thiết thực, các đơn vị cần tập trung 5 nhiệm vụ: đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với chuyển đổi số; nâng cao chất lượng thi hành pháp luật, giải quyết khó khăn của người dân; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức; xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong cộng đồng; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt.

Các đại biểu ôn lại những chặng đường phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam

Tại hội nghị, bên cạnh việc ôn lại ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946–9/11/2026), các đại biểu được còn được cập nhật và phổ biến của Luật Tiếp cận thông tin.

NGUYỄN NAM