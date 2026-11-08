Trang bị kiến thức pháp luật và trao học bổng cho con công nhân

Ngày 8-11, tại phường Phú Mỹ (TPHCM), hơn 300 đoàn viên, công nhân lao động tham gia Ngày hội “Công nhân với pháp luật và an ninh, trật tự năm 2026”, do Công đoàn Khu công nghiệp số 6 (Liên đoàn Lao động TPHCM) phối hợp Công an TPHCM tổ chức.

Công an TPHCM tuyên truyền pháp luật tại ngày hội

Tại ngày hội, người lao động được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng thiết thực về phòng, chống ma túy; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an toàn giao thông.

Trong đó, chuyên đề “Nói không với ma túy” tập trung giúp công nhân nhận diện các loại ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; nâng cao cảnh giác trước nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo vào các hoạt động liên quan ma túy.

Các chuyên đề về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và an toàn giao thông cung cấp những kỹ năng cần thiết, hỗ trợ người lao động chủ động phòng ngừa rủi ro, xử lý tình huống khẩn cấp và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Ban tổ chức đã lồng ghép hoạt động giao lưu, tìm hiểu kiến thức pháp luật qua phần hỏi đáp, cuộc thi "Rung chuông vàng" và bốc thăm trúng thưởng, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động.

Dịp này, ban tổ chức trao 30 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM trao 20 suất học bổng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi và đạt thành tích tốt trong học tập.

Cùng ngày, tại khu nhà trọ ông Nguyễn Thành Tâm (đường TL16, phường An Phú Đông, TPHCM), Công đoàn phường phối hợp Công an phường tổ chức chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy và ra mắt mô hình “Nhà trọ an toàn - Không ma túy”.

Phường An Phú Đông trao quà đến người thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, công nhân, người lao động được thông tin về tác hại của ma túy mới, thủ đoạn của tội phạm ma túy, cùng các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy và phòng cháy, chữa cháy.

Ban tổ chức cũng đã trao 10 phần quà an sinh cho người lao động thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn.

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