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Hai thùng xốp trước cửa hàng

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Sáng cuối tuần, vừa mở cửa hàng tọa lạc trên một tuyến đường lớn ở phường Tân Sơn Hòa, chị Hòa bất ngờ thấy hai thùng xốp chễm chệ trước cửa. Nhìn vào, chị thấy bên trong không có gì ngoài... rác.

Sau khi tốn 50.000 đồng thuê người dọn dẹp, chị trích xuất camera. Hình ảnh ghi lại dưới ánh đèn đêm, một người đàn ông ăn vận khá lịch sự khiêng hai thùng xốp đựng rác đặt trước cửa hàng của chị Hòa rồi thản nhiên rời đi.

Chị Hòa xem đi xem lại đoạn camera, ngẫm nghĩ xem mình có từng xảy ra xích mích với người đàn ông này hay không. Tuyệt nhiên không! Chị hiểu chuyện vứt rác trước nhà người khác để giữ sạch sẽ cho khu vực nhà mình chẳng phải hiếm gặp.

Điều khiến chị bất ngờ là sự tương phản giữa vẻ ngoài lịch sự của người đàn ông và hành vi thiếu văn minh. Chị ngao ngán: “Ăn vận lịch sự và ứng xử có văn hóa là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”.

HOÀNG KIM

Từ khóa

hai thùng xốp cửa hàng rác

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