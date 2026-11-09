Phường Vũng Tàu thống nhất phương án phân luồng thu gom rác

Ngày 9-11, UBND phường Vũng Tàu đã thống nhất phương án điều phối, phân luồng phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt liên phường, nhằm chủ động xử lý khi Trạm trung chuyển rác trên địa bàn tạm dừng hoạt động.

Xe thu gom rác sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn phường Vũng Tàu. Ảnh: THÀNH HUY

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố, Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, lãnh đạo UBND các phường Tam Thắng, Rạch Dừa cùng đại diện các đơn vị thu gom rác dân lập trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các đơn vị thống nhất khung giờ thu gom rác sinh hoạt từ 12 giờ trưa hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau; thời gian mở cửa tiếp nhận tại các trạm trung chuyển từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm hằng ngày. Các bên cũng thống nhất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét kéo dài thời gian tiếp nhận rác tại Khu xử lý chất thải tập trung Kbec sau 22 giờ đêm nhằm giảm áp lực trung chuyển và hạn chế tối đa nguy cơ dồn ứ cục bộ.

Về giải pháp vệ sinh môi trường, Trạm trung chuyển Rạch Dừa 1 được yêu cầu tăng tần suất hút nước rỉ rác lên tối thiểu 2 lần/ngày, thực hiện phun xịt chế phẩm sinh học khử mùi ngay sau mỗi đợt xe xả rác. Đơn vị dịch vụ môi trường không lưu giữ thùng rác đầy tại trạm quá 12 giờ và bố trí xe cẩu luân chuyển, thay thế thùng liên tục tại Trạm Rạch Dừa 2.

Nhằm kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận chuyển liên phường, các bên thống nhất quản lý theo nguyên tắc “01 xe – 01 logo – 01 phường quản lý”. Toàn bộ phương tiện thu gom tại phường Vũng Tàu, Tam Thắng và Rạch Dừa được điều phối về Trạm Rạch Dừa 1. Các xe thu gom tại khu vực Phước Thắng thực hiện tách chuyến để đưa rác về Trạm trung chuyển Long Sơn.

Danh sách phương tiện sẽ chuẩn hóa và chuyển cho Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải trước ngày 10-11 để cấp mã kiểm soát. Dự kiến cơ quan chức năng sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả vận hành giai đoạn 1 vào ngày 18 hoặc 19-11-2026.

Ông Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH HUY

Theo kế hoạch, Trạm trung chuyển ở phường Vũng Tàu chính thức bàn giao mặt bằng từ ngày 10-11 để triển khai dự án cải tạo trong thời gian khoảng 2 năm. Việc đóng cửa trạm trung chuyển trung tâm này khiến khối lượng rác dồn ép về các trạm còn lại, kéo dài cự ly vận chuyển và dễ gây ách tắc nếu không tổ chức phân luồng khoa học.

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THÀNH HUY