Cử tri phường Bình Hòa kiến nghị sớm giải quyết nhiều vấn đề dân sinh

Ngày 9-11, tại phường Bình Hòa (TPHCM), Tổ đại biểu số 3 HĐND TPHCM phối hợp cùng Tổ đại biểu số 2 HĐND phường Bình Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 với sự tham dự của hơn 200 người dân trên địa bàn.

Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Bình Hòa. Ảnh: DUY KHANG

Tổ đại biểu số 3 HĐND TPHCM có các ông bà: ĐB Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú, Cao Thanh Lương, Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình.

Đại biểu HĐND TPHCM Nguyễn Thị Hiền trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: DUY TRẦN

Tổ đại biểu số 2 HĐND phường Bình Hòa gồm có: ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Trần Thanh Sang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và ông Đặng Văn Tiến.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu số 3 HĐND Thành phố thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm; trao đổi với cử tri về các kiến nghị đề xuất giảm thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng/năm, việc lắp đặt bảng chào tại khu vực giáp ranh và phương án sử dụng cơ sở hạ tầng của cấp huyện trước đây mà các đại biểu kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND thành phố.

Cử tri đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: DUY KHANG

Với Tổ đại biểu số 2, đại biểu Nguyễn Thanh Tâm báo cáo tình hình triển các công trình trọng điểm và những chỉ số nổi bật: như Đường Vĩnh Phú 32 dự kiến khởi công trong quý I/2027, công tác bồi thường đối với tuyến metro qua địa bàn được triển khai theo mốc ngày 31/12/2026; Tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân toàn phường đạt khoảng 80%, song tiến độ tại các doanh nghiệp còn chậm;. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn là 0,2% và những nỗ lực của UBND phường trong công tác giải quyết thủ tục hành chính công...

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Qua tiếp xúc, các cử tri kiến nghị các đại biểu quan tâm giám sát việc tổ chức giao thông khi mở rộng quốc lộ 13; yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh kiểm tra hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư dọc tuyến.

Một số cử tri còn đề nghị công khai tiến độ thực hiện quy hoạch, rà soát các dự án kéo dài và xem xét thu hồi dự án đã quá hạn.

Kết thúc hội nghị, bên cạnh việc trao đổi, giải đáp nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền, các đại biểu HĐND còn cam kết sẽ chuyển tải đầy đủ ý kiến cử tri đến cơ quan chức năng theo thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời sẽ Tổ đại biểu sẽ mở rộng hình thức tiếp xúc trực tiếp và mời đại diện các ngành liên quan tham dự những buổi phù hợp để giải đáp kiến nghị của cử tri.

DUY TRẦN