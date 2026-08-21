Khối lực lượng vũ trang sẵn sàng cho “Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim 2026"

Chiều 21-8, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, kiểm tra, động viên các khối lực lượng Quân đội và Công an đang luyện tập cho chương trình nghệ thuật chính luận “Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim 2026” tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TPHCM).

Trung tướng Lê Văn Hướng tặng quà động viên các lực lượng

Tại buổi kiểm tra, Trung tướng Lê Văn Hướng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia. Đồng chí nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thể hiện hình ảnh, sức mạnh và niềm tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong điều kiện thời tiết TPHCM nắng nóng, xen kẽ những cơn mưa rào bất chợt, Trung tướng Lê Văn Hướng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ, chủ động khắc phục khó khăn về thời tiết và sức khỏe; bảo đảm đội hình thống nhất, động tác chính xác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Lê Văn Hướng kiểm tra, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ

Dịp này, thay mặt Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Trung tướng Lê Văn Hướng trao quà động viên các khối lực lượng; đồng thời yêu cầu các đơn vị phụ trách chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm công tác quân y và sức khỏe cho lực lượng trong suốt quá trình hợp luyện.

Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân

Trong ngày 21-8, các khối lực lượng Quân đội và Công an tiếp tục luyện tập, hoàn thiện đội hình, động tác, sẵn sàng cho chương trình “Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim 2026”, diễn ra lúc 20 giờ ngày 23-8 tại Khu đô thị Vạn Phúc City.

Khối Nữ du kích miền Nam

Chương trình có sự tham gia của 6 khối lực lượng thuộc Quân đội và Công an, gồm: Đội Tiêu binh danh dự (Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh); Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân (Sư đoàn 309); Khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân; Khối Nữ du kích miền Nam; Khối Nữ sĩ quan, chiến sĩ Gìn giữ hòa bình thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam (Lữ đoàn 25); Khối Nữ sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1, Bộ Công an). Chương trình được tổ chức trên sân khấu quy mô, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và dự kiến thu hút hơn 40.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

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MẠNH THẮNG - THU HOÀI