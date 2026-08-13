Xã hội

Tiểu đoàn 180 sẵn sàng cho chương trình “Tổ quốc trong tim”

SGGPO

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 180, Bộ Tham mưu Quân khu 7 đang khẩn trương luyện tập, hoàn thiện các nội dung phục vụ Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”, dự kiến diễn ra ngày 23-8 tại TPHCM.

Tiểu đoàn 180 sẵn sàng cho chương trình “Tổ quốc trong tim”

Tại Tiểu đoàn 180, không khí luyện tập diễn ra nghiêm túc, khẩn trương. Đơn vị được giao đảm nhiệm lực lượng tiêu binh danh dự và tổ chức lễ thượng cờ tại chương trình, đơn vị tập trung rèn luyện đội hình, động tác nghi lễ, tác phong và khả năng phối hợp.

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Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 180 luyện tập đội hình tiêu binh danh dự và nghi lễ thượng cờ tại chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”

Trong quá trình huấn luyện, cán bộ phụ trách thường xuyên theo dõi, chỉnh sửa từng động tác, giúp chiến sĩ thực hiện thống nhất, chính xác, đúng quy định. Giáo viên từ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng trực tiếp hướng dẫn, góp phần nâng cao chất lượng luyện tập.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 180 đang nỗ lực hoàn thiện từng nội dung, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công của Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”.

Một số hình ảnh luyện tập của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 180 >>>

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MẠNH THẮNG - LÊ TIẾN

Từ khóa

Chương trình nghệ thuật Nghi lễ Luyện tập Danh dự Tác phong Động tác Chiến sĩ Thuần thục Tim Tổ quốc

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