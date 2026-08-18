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An Giang: Tạm giam 5 học viên cai nghiện gây rối, tìm cách trốn khỏi cơ sở

SGGPO

Nhóm 5 học viên cai nghiện ma túy có hành vi dùng hung khí chống trả lực lượng chức năng để trốn trại, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoài Thanh (18 tuổi, sống lang thang tại phường Long Xuyên), để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam còn có S.H.Đ, Đ.T.N, H.P.C (cùng 17 tuổi) và C.A.T (16 tuổi).

Kết quả điều tra ban đầu, Thanh đang cai nghiện tại khu B thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh An Giang.

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Nguyễn Hoài Thanh và 4 học viên tại cơ sở cai nghiện bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CAAG

Trước đó, ngày 3-5, Thanh bị xử lý kỷ luật vì vi phạm nội quy, nên bực tức rồi bàn bạc với S.H.Đ, Đ.T.N, H.P.C, C.A.T cùng một số học viên khác chuẩn bị hung khí để trốn khỏi cơ sở.

Lợi dụng lúc cửa khu B mở để phát nước đá, nhóm thanh niên này cầm hung khí la ó, chống trả lực lượng làm nhiệm vụ, rồi chạy ra cổng chính để tẩu thoát.

Ngay khi xảy ra vụ việc, cơ sở cai nghiện triển khai lực lượng chốt chặn, vận động đưa các thanh niên về lại cơ sở. Làm việc với lực lượng chức năng, các thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

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