Pháp luật

Đồng Nai: Bắt đối tượng dùng súng dọa bắn người

SGGPO

Chiều 10-8, Công an xã Phước Sơn, TP Đồng Nai cho biết vừa phối hợp các trinh sát Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Nai truy xét, bắt giữ D.S.L. (SN 1994, trú xã Bù Đăng, TP Đồng Nai), để điều tra hành vi dùng súng đe dọa bắn người trên địa bàn xã Phước Sơn.

Trước đó, sáng 2-8, D.S.L. chạy xe gắn máy biển kiểm số 61-XXX đi về hướng Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến một quán nước ven đường, D.S.L. nhờ một người chuyển khoản cho số tiền 500.000 đồng. Nhận được tiền chuyển khoản, người này không hoàn trả mà điều khiển xe rời khỏi quán nên bị người dân đuổi theo đòi lại. Bị truy đuổi, D.S.L. lấy ra một khẩu súng ngắn, lên đạn rồi chĩa về phía sau, đe dọa sẽ bắn nếu tiếp tục bám theo.

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Đối tượng chĩa súng về phía những người truy đuổi. Ảnh: CAĐN

Bỏ chạy được một đoạn, D.S.L. để lại phương tiện rồi lẩn trốn. Đối tượng sau đó đến 1 quán cafe, lấy cắp 1 xe máy có cắm sẵn chìa khóa và 1 điện thoại di động rồi chạy về hướng tỉnh Lâm Đồng.

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Đối tượng D.S.L. bị bắt giữ

Khi đến địa phận tỉnh Lâm Đồng, đối tượng bị lực lượng CSGT dừng phương tiện để kiểm tra. Sau khi chấp hành hiệu lệnh, D.S.L. giả vờ nghe điện thoại rồi bỏ trốn, tiếp tục thuê nhiều phương tiện khác nhau để đến nhà một người bạn ở xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Sau đó, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ được D.S.L. và đưa về trụ sở công an phục vụ điều tra.

LÊ XUÂN

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Cát Tiên Lên đạn Truy đuổi Ven đường Quán nước OPPO Súng ngắn Lâm Đồng Ninh Hòa Nghe điện thoại

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