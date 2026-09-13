Khởi tố cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia

Trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố ông Đặng Phan Tường, thành viên HĐQT Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT).

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh vừa có văn bản công bố thông tin bất thường liên quan tới ông Đặng Phan Tường.



Ông Đặng Phan Tường. Ảnh: EEMC

EEMC nêu đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) về việc trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan, C01 đã tiến hành khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường, thành viên HĐQT EEMC.

Doanh nghiệp này cam kết "các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố".

Theo báo cáo thường niên 2025 của EEMC, ông Đặng Phan Tường là thành viên HĐQT không điều hành tại doanh nghiệp. Ông Tường đồng thời giữ nhiều vị trí tại các công ty trong lĩnh vực thiết bị điện khác. Trước đó, từ năm 2011, ông được EVN bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và đảm nhiệm vị trí này trong nhiều năm.

Trước đó, Báo SGGP thông tin, ngày 2-7, tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm hành vi trong vụ án liên quan dự án đường dây 500kV mạch 3 do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư. Vụ án xảy ra tại 13 đơn vị: Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát...

NGUYỄN HƯỞNG