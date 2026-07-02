Khởi tố 47 bị can liên quan vụ án tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Chiều 2-7, tại họp báo về tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Công an thông tin về một số vụ án điển hình được dư luận quan tâm.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) cho biết, C01 đang điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Vụ án được khởi tố về các hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ".

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng C01

Kết quả điều tra bước đầu xác định Dự án đường dây 500kV mạch 3 Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm trong lập, phê duyệt dự toán, đấu thầu, nghiệm thu và thanh quyết toán. Cơ quan điều tra cũng làm rõ nhiều vi phạm pháp luật khác của các nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án.

Thiếu tướng Lê Văn Tân thông tin tại họp báo. Clip: ĐỖ TRUNG

Đến nay, C01 đã khởi tố 47 bị can về 5 tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, xảy ra tại hơn 10 đơn vị. Đó là Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần khoáng sản Tấn Phát, Công ty cổ phần Sông Đà 11, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, các công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1, 2, 3, 4 và Công ty TNHH thương mại Đức Hải.

C01 đã tạm giữ gần 46 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD; tạm dừng giao dịch và phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can, với tổng giá trị 1.756 tỷ đồng để phục vụ thu hồi tài sản cho Nhà nước. Theo Thiếu tướng Lê Văn Tân, danh tính các bị can sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.

* Chiều cùng ngày, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Cục phó Cục An ninh kinh tế (A04, Bộ Công an), thông tin về tiến độ điều tra vụ án lợi dụng chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội để trục lợi.

Trong vụ án này, nhiều đối tượng lợi dụng nguồn cung nhà ở xã hội hạn chế và giá nhà tăng nhanh để lập đường dây tư vấn, nhận làm hồ sơ, hứa hẹn "suất ngoại giao", "suất nội bộ" để trục lợi.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Cục phó Cục An ninh kinh tế thông tin tại họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

A04 xác định Lê Trung Tiến (quê Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty Star Home) cầm đầu đường dây lừa đảo, để chiếm đoạt khoảng 40 tỷ đồng của người mua nhà ở xã hội.

Mở rộng điều tra, A04 xác định các đối tượng nhận làm nhanh giấy xác nhận với giá 5-30 triệu đồng/giấy và móc nối với một số cán bộ để thực hiện. Từ tháng 10-2025 đến đầu năm 2026, Lê Trung Tiến móc nối với các môi giới tự do nhận làm nhanh hơn 100 hồ sơ, đồng thời đưa hối lộ cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Long Biên. Đến nay, công an đã khởi tố 2 cán bộ về hành vi nhận hối lộ và 11 bị can khác về các tội lừa đảo, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và cố ý làm lộ bí mật.

ĐỖ TRUNG