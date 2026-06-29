Khánh Hòa: Khởi tố vụ trục lợi bồi thường tại Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành và tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” xảy ra tại Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, đồng thời khởi tố 4 bị can để điều tra theo quy định pháp luật.

Các bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Hữu Tân (sinh năm 1982, công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh), Hán Tấn Vĩnh An (sinh năm 1977, công chức Phòng Kinh tế UBND xã Phước Hà), Trần Huỳnh Kiến Trúc (sinh năm 1975, công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa) và Đỗ Ngọc Quang (sinh năm 1957, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VT Anh Quân), cùng bị điều tra về tội danh trên theo Điều 230 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện trong quá trình triển khai dự án đã xuất hiện nhiều hành vi lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi. Các thủ đoạn được xác định gồm lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý để hợp thức hóa hồ sơ bồi thường; thu gom đất trong vùng quy hoạch dự án rồi nhờ người khác đứng tên nhằm hưởng chính sách trái quy định.

Khu vực triển khai dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: TIẾN THẮNG

Cơ quan chức năng còn phát hiện một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn có dấu hiệu thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định, tiếp tay cho các sai phạm.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, việc kịp thời khởi tố vụ án đã góp phần ngăn chặn nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền ước tính lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

TIẾN THẮNG