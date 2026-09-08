Không khí lạnh đến sớm hơn 3-5 ngày so với trung bình nhiều năm

Một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam lục địa châu Á, bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc bộ từ đêm 9-9, sau đó sẽ lan sang Đông Bắc bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Hà Nội nhiều mây và oi nóng nhẹ trước khi chuyển mát nhờ không khí lạnh. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều 8-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã chính thức phát thông tin về đợt không khí lạnh để cảnh báo thời tiết ở Bắc bộ và Trung bộ sắp có dấu hiệu chuyển mùa.

Theo đó, Bắc bộ ngày 9-9 tiếp tục có nắng nóng nhẹ (nhiệt độ 31-34 độ C) trước khi không khí lạnh di chuyển tới. Từ khoảng đêm 9-9, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng vùng núi phía Bắc của Bắc bộ, sau đó tác động đến các khu vực khác ở Đông Bắc bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Dưới tác động của không khí lạnh đầu mùa, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở miền Bắc giảm xuống dưới 33 độ C, mức thấp nhất trong đợt này ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến 21-24 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 19 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 9-9 đến ngày 10-9 có mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhờ không khí lạnh đầu mùa, từ đêm 9-9, Hà Nội chuyển mát.

Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, ngày 10-9, Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to khi không khí lạnh ảnh hưởng. Không khí lạnh chưa ảnh hưởng đến thời tiết Nam bộ và cao nguyên Trung bộ.

Các chuyên gia khí tượng thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lưu ý, đây là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa Đông năm 2026-2027. Trung bình nhiều năm, đợt không khí lạnh đầu tiên thường xuất hiện vào khoảng ngày 12-9 đến 4-10. Đợt không khí lạnh sớm nhất những năm gần đây, xảy ra vào ngày 16-8-2003. Vì vậy, đợt không khí lạnh năm nay xuất hiện vào đêm 9-9 đến 10-9 là sớm hơn khoảng 3-5 ngày so với trung bình nhiều năm.

PHÚC VĂN