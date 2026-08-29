Những vòng xoáy tình thân trong đại án ma túy VN10

Đại án ma túy VN10 với 227 bị cáo đang được TAND TPHCM xét xử sơ thẩm có nhiều trường hợp người thân trong cùng gia đình vướng vòng lao lý. Mẹ con, vợ chồng, anh em ruột - những mối quan hệ vốn được xem là chỗ dựa của nhau - lại xuất hiện cùng nhau trong một vụ án.

Tromg chuyên án VN10, nhiều trường hợp mẹ con hầu tòa

Bị cáo Trương Trung Hiếu ngụy trang Ketamine và MDMA thành mỹ phẩm để bán. Mẹ của Hiếu bị khởi tố do có liên quan, cộng thêm việc không giao nộp 440 triệu đồng tiền do con phạm tội mà có.

Trường hợp khác, bị cáo Phạm Tài Phúc lôi kéo mẹ tham gia nhận ma túy mua qua Telegram. Người mẹ bị bắt quả tang khi nhận giỏ trái cây chứa gần 100g ma túy và nghẹn ngào khai không hề hay biết bên trong có chất cấm. Có bị cáo muốn kiếm tiền nhanh nên đã giúp sức chuyển khoản, cất giữ số tiền phạm tội của anh ruột mình.

Theo Luật sư Đào Thị Bích Liên (Đoàn Luật sư TPHCM), tâm lý bao che, cất giấu hay nhận thay trách nhiệm không giúp được người thân mà còn đẩy cha mẹ, vợ chồng hoặc anh chị em ruột vào con đường phạm pháp, đồng thời tước đi cơ hội được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Do đó, khi phát hiện người thân có hành vi phạm tội hoặc liên quan đến tội phạm, mỗi người cần hành động đúng đắn.

Gia đình chính là hàng rào đầu tiên giúp mỗi cá nhân chống lại vi phạm pháp luật. Sự tỉnh táo của người thân chính là cơ hội cuối cùng để ngăn một sai lầm trở thành hành vi phạm tội. Giáo dục pháp luật phải bắt đầu từ môi trường gia đình theo nguyên tắc: không tiếp tay, không che giấu và không vì tình thân mà coi thường pháp luật.

PHƯƠNG LOAN