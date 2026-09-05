Hệ lụy từ việc cho mượn, thuê tài khoản thanh toán

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa xử phạt ông N.T.T. 42,5 triệu đồng về hành vi cho mượn tài khoản thanh toán đứng tên mình. Vụ việc cho thấy chuyện cho người khác mượn, thuê tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi tài khoản bị sử dụng vào các hoạt động phi pháp.

Nhằm phòng ngừa rủi ro, cơ quan công an luôn khuyến cáo người dân không cho thuê, mượn, mua bán hoặc giao tài khoản thanh toán của mình cho người khác sử dụng. Sự thiếu hiểu biết của chủ tài khoản vô tình tiếp tay cho việc che giấu dòng tiền phi pháp, gây khó khăn truy vết tội phạm, làm ảnh hưởng đến hệ thống thanh toán điện tử.

Về chế tài hành chính, Nghị định 330/2026/NĐ-CP (xử phạt vi phạm trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân), Nghị định 340/2025/NĐ-CP (xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng), đã thiết lập những chế tài hành chính nghiêm khắc đối với hành vi cho thuê, mượn, mua bán tài khoản thanh toán.

Song, rủi ro đối với chủ tài khoản không chỉ ở mức phạt tiền vì họ còn phải đối diện nguy cơ trở thành đồng phạm trong nhiều tội danh khác nhau như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng…

Về mặt tâm lý, người cho mượn tài khoản thường rơi vào 2 trạng thái: bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất trước mắt hoặc bị chi phối bởi tình cảm cá nhân như bạn bè thân thiết, người quen nhờ vả, anh em trong nhà tin tưởng nhau. Tâm lý cả nể và sự chủ quan “chắc không sao đâu” đã đẩy họ vào nhiều hệ lụy pháp lý nặng nề.

Để ngăn chặn hiệu quả, ngoài việc cộng đồng cần nâng cao nhận thức, các tổ chức tín dụng cần hoàn thiện cơ chế kiểm soát giao dịch bất thường và đẩy mạnh giải pháp nhằm triệt tiêu nguồn tài khoản “ma”. Đối với cá nhân, kiên quyết từ chối các lời nhờ vả liên quan đến tài khoản ngân hàng, mã OTP, định danh cá nhân sẽ giúp bảo vệ an toàn pháp lý cho chính mình trong kỷ nguyên số.

PHƯƠNG LOAN