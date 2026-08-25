Chủ nha khoa Tuyết Chinh bị đề nghị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo

Tranh cãi về tình tiết và thiệt hại

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Tiền Thảo là khách hàng niềng răng tại Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh từ tháng 8-2021 đến tháng 9-2022. Sau khi tháo niềng, bà Thảo cho rằng răng bị đau nhức, ảnh hưởng xương và thẩm mỹ nên phản hồi với Chinh nhưng hai bên không thống nhất được hướng giải quyết.

Chiều 3-9-2025, bà Thảo cùng Trần Thị Phương Uyên đến phòng khám gặp Chinh. Sau khi thương lượng bất thành, Chinh yêu cầu khách hàng ra về. Thấy bà Thảo vẫn ngồi trên sofa và bà Uyên dùng điện thoại quay clip, Chinh cầm cây sắt dài khoảng 1,19m dí vào cổ bà Thảo, kéo xuống đất, đè, bóp cổ và kéo lê trên sofa.

Chinh sau đó giật điện thoại của bà Thảo ném xuống sàn, giật mắt kính rồi ném xuống đất. Khi định giật điện thoại của bà Uyên, Chinh bị chồng và bảo vệ ngăn lại. Trong lúc xô xát, Chinh còn chửi bới, đánh trúng chồng, ném dưa hấu về phía bà Uyên, ném chậu sứ về phía bà Thảo, ném dép và dùng chân đá bà Thảo khi người này đứng tại cửa.

Ngày 6-9-2025, bà Uyên đăng 2 clip ghi lại vụ việc lên mạng xã hội. UBND phường Hạnh Thông đánh giá vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Chinh (chủ phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh) thời điểm bị bắt

Kết quả giám định pháp y xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà Thảo và bà Uyên đều là 0%. VKSND Khu vực 7 cho rằng chưa đủ căn cứ xử lý Chinh về tội “Cố ý gây thương tích”.

Về tài sản, Hội đồng định giá xác định chi phí sửa chữa điện thoại của bà Thảo hơn 1,57 triệu đồng; mắt kính không có giá trị tại thời điểm định giá. Tổng thiệt hại chưa đủ định lượng để cấu thành tội “Hủy hoại tài sản”.

Tại phiên tòa, Chinh thừa nhận tội danh “Gây rối trật tự công cộng” như cáo trạng truy tố, cho rằng mình mất kiểm soát do mâu thuẫn với khách hàng và đề nghị HĐXX quyết định việc bồi thường theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, bà Thảo cho rằng cáo trạng chưa phản ánh đầy đủ bản chất vụ việc và đề nghị tạm dừng phiên tòa để “giám định tài sản và tình tiết câu chuyện”.

Bà Thảo khẳng định mình bị hành hung ngay khi vào phòng khám. Bà cho rằng kết quả giám định thương tích 0% là do việc giám định được thực hiện sau khoảng 1,5 tháng, đồng thời yêu cầu Chinh bồi thường tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng, gồm chi phí điều trị, sửa răng, tài sản hư hỏng và thu nhập bị mất.

VKS đề nghị án treo

Đại diện VKSND Khu vực 7 khẳng định cáo trạng truy tố Chinh là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Theo VKS, hành vi của bị cáo kéo dài, bất chấp sự can ngăn, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Tuy nhiên, VKS ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và là lao động chính trong gia đình.

TAND Khu vực 7 sẽ tuyên án đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh vào ngày 26-8

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên Chinh từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị chấp nhận các chi phí khám, điều trị thực tế của bà Thảo và bà Uyên tại bệnh viện; không chấp nhận yêu cầu bồi thường thu nhập do nghỉ việc vì không có căn cứ.

Riêng yêu cầu bồi thường liên quan việc điều trị răng, VKS đề nghị tách để giải quyết bằng vụ án dân sự khác do đây là tranh chấp phát sinh từ dịch vụ niềng răng trước đó.

Sau khi hội ý, HĐXX cho biết sẽ nghị án kéo dài và tuyên án ngày 26-8.

Ý LINH - SONG MAI