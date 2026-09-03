Chuyện chim công lọt vào chuồng vịt

Công an phường Cái Răng, TP Cần Thơ vừa tiếp nhận một cá thể chim công Ấn Độ nặng khoảng 5kg do ông Triệu Minh Tâm tự nguyện giao nộp. Chim công này thuộc Phụ lục III Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), cần được quản lý, bảo vệ theo quy định.

Theo ông Tâm, ngày 23-8 con chim công Ấn Độ này bay vào khu vực chuồng vịt của gia đình ông. Ban đầu, ông nghĩ là vật nuôi bị thất lạc, nên chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để tìm chủ sở hữu. Sau đó, nhiều người hỏi mua với giá khoảng 5 triệu đồng, nhưng ông nghĩ có thể vi phạm pháp luật nên chủ động liên hệ công an phường giao nộp.

Việc động vật hoang dã, quý hiếm đi lạc vào khu dân cư hay người dân vô tình bắt được không phải là hiếm. Vấn đề là người dân ứng xử với việc này thế nào để đúng pháp luật. Ông Tâm trong câu chuyện trên đã vượt qua lợi ích vật chất khi từ chối lời đề nghị mua và đã giao nộp để công an bàn giao cho lực lượng kiểm lâm. Nếu thiếu tỉnh táo, ai cũng có thể trở thành chủ thể vi phạm pháp luật và thực tế đã có nhiều trường hợp bị xử lý hình sự về tội “Vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Hiện chưa có quy định cụ thể về chế độ hỗ trợ tài chính cố định như mua lại hay hoàn tiền nuôi nhốt cho người giao nộp động vật hoang dã. Dù vậy, tùy trường hợp cụ thể, chính quyền hoặc cơ quan chức năng có thể áp dụng các hình thức khen thưởng đột xuất…

Động vật hoang dã phải trở về với tự nhiên và hệ sinh thái của chúng để bảo tồn đa dạng sinh học. Việc tự giác giao nộp của người dân là đáng biểu dương, nhưng để điều đó thành phản xạ pháp lý vững chắc, Nhà nước cần quy định cụ thể các cơ chế hỗ trợ và tiếp nhận hiệu quả.

PHƯƠNG LOAN